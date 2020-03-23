Dünya genelinde son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 400 bine yaklaşırken, ölenlein sayısı 15 bini geçti.

En çok can kaybının yaşandığı İtalya'da bugün diğer günlere oranla ölü sayısında düşüş yaşandı. İtalya'da ölenlerin sayısı son 24 saatte 601 artarak 6 bin 77'ye yükseldi.

Çinli iş adamı Jack Ma, Afrika ülkelerine Kovid-19 ile mücadele kapsamında milyonlarca test kiti, maske ve koruyucu elbise gönderirken, Çin salgınla mücadeleye destek olmak amacıyla Endonezya'ya da 12 tonluk tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Dünyada salgının "merkez üssü" olarak nitelendirilen Çin, ABD'ye Kovid-19 ile mücadele ederken diğer ülkeleri suçlamama ve "salgını siyasallaştırmama" çağrısında bulundu.

Cezaevindeki ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'ın koronavirüs testi pozitif çıkarken, Başkan Donald Trump ve ailesinin güvenliğinden sorumlu Gizli Servis'in bir çalışanında virüse rastlandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i salgında vaka ve ölü sayıları da dahil birçok bilgiyi dünyadan saklamakla suçladı.

Eşi Rita Wilson ile Kovid-19 tespit edilen Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks, kendilerini daha iyi hissettiklerini açıkladı.

ABD'de, Kovid-19 salgınında vaka sayısı 35 bin 225'i, ölü sayısı 473'u buldu.

İran'da 19 muhabirde Kovid-19 tespit edildi

İran'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 127 artarak bin 812'ye yükseldi. Başkent Tahran'da zorunlu olanlar dışındaki iş yerlerinin açılması yasaklandı.

İran Radyo Televizyon Kurumunda (IRIB) çalışan 19 muhabirde Kovid-19 tespit edildi.

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 462 artarak 2 bin 182'ye yükselirken, La Liga yönetimi, profesyonel futbol müsabakalarını süresiz askıya alındığını duyurdu.

İspanya'da Kovid-19'dan ölümlerin en fazla olduğu Madrid'de defin işleminin durdurulması nedeniyle cesetlerin buz pistinde bekletilmesi kararlaştırıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, salgınla mücadele amacıyla dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulabilmesi için küresel ateşkes çağrısı yaptı.

Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Kovid-19 bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı test negatif çıkarken, ülkede ölenlerin sayısı 116'ya yükseldi.

Bakanlar Kurulu, salgınının bireyler ve şirketler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olmak için 750 milyar avroluk bir yardım paketini onayladı.

Almanya'nın İtalya'dan 6 hastayı ülkeye getireceği ve Leipzig ve Dresden'deki hastanelere yerleştireceği kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Kovid-19, eşi benzeri görülmemiş küresel bir kriz. Uluslararası iş birliği sağlanması şart." dedi.

Avrupa Parlamentosu'nun Teknolojik Gelişme ve Destek Genel Direktörlüğü biriminde çalışan bir kişi Kovid-19' nedeniyle öldü.

Papa Malta ziyaretini erteledi

Malta'da da Halk Sağlığı Kurumu, vaka sayısının 107'ye yükseldiğini duyururken, hükumet de mali yardım ve ek tedbirleri görüşmek üzere toplandı.

Vatikan Basın Ofisi de Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus'un 31 Mayıs'ta yapmayı planladığı Malta ziyaretinin ertelendiğini bildirildi.

Malta'nın Roma Büyükelçisi Joseph Cuschieri, İtalyan halkına dayanışmasını göstermek için mart maaşını İtalyan Sivil Savunma Kurumuna bağışladığını açıkladı.

Danimarka'da Başbakanı Mette Frederiksen, ülkede salgının hızını yavaşlatmak için açıklanan önlem ve yasakların 13 Nisan'a kadar uygulanacağını söyledi.

İsviçre, nüfus oranına göre, dünya genelinde İtalya'nın ardından en fazla Kovid-19 vakası bulunan ülke olma özelliğini sürdürüyor. Vaka sayısı 8 bin 549'a ve ölü sayısının da 112'ye yükseldiği ülkede federal hükümet 5'ten fazla kişinin sokağa çıkmasını yasakladı.

İngiltere'deki Türk öğrenciler tahliye edildi

Salgın nedeniyle uçuşlar iptal edildiği için İngiltere'de mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesine başlandı. 348 öğrenciyi taşıyan Türk Hava Yollarına ait uçak, yerel saatle 13.40'ta Londra'nın Gatwick Havalimanı'ndan hareket etti.

Fransa'nın 37 kentinde, Kovid-19 nedeniyle, belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, salgında ölenlerin sayısı 674'e, vaka sayısı ise 16 bin 18'e yükseldi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 315'e yükseldiği Hırvatistan'da dünden bu yana meydana gelen depremler halkı paniğe sevk etti. Uzmanlar, deprem korkusuyla dışarı çıkanlara sosyal mesafeyi korumaları çağrısı yapıyor.

Avrupa'da virüsün en son yayıldığı ülke olan Karadağ'da, Rus bir kadın, sosyal medyadan "gerçek dışı" paylaşımlar yaparak halkı paniğe sevk ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Sırbistan'da vaka sayısı 249'a yükselirken, Bosna Hersek'te 15 Nisan'da açılması planlanan 32. Saraybosna Kitap Fuarı da sonbahara ertelendi.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan Yunanistan'da ölenlerin sayısı 17, vaka sayısı ise 695'e yükselirken, Aegean havacılık şirketi, 26 Mart'tan itibaren tüm uçuşların 30 Nisan'a kadar askıya alınacağını açıkladı.

Avusturya'da ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı da 3 bin 924'e ulaşırken, eğitime ara verilen Polonya'da uzaktan eğitime geçileceği belirtildi.

Çekya'da yapılan araştırmada, halkın yüzde 74'ünün salgın sonucu oluşan belirsizlikten korktuğunu ortaya koydu.

Kuzey Makedonya'da vaka sayısı 139'a yükselirken, bu sayı Arnavutluk'ta 104, Kosova'da 35, Bosna Hersek'te 130, İngiltere 335 ve Hollanda'da 4 bin 749'a ulaştı.

Dünya genelinde tedbirler bugün de devam etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kovid-19 salgını nedeniyle cezasının yarısını tamamlamış mahkumlar için af kararı çıkardı. Filistin resmi verilerine göre, dün Gazze'de tespit edilen iki kişiyle ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 59'a ulaştı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ilk vakanın görülmesinin ardından Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu, gıda yardımlarını geçici süreyle durdurma kararı aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun da Kovid-19 salgınıyla mücadelede alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarılması talimatını verdi. Cezayir'de son bir yıla damgasını vuran, ülke siyasetinde köklü değişimlere yol açan kitlesel protestolar da Kovid-19 salgını endişesiyle yasaklandı.

Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed'in, Kovid-19 bulaştığı milletvekiliyle temasta bulunması üzerine yaptırdığı test negatif çıktı.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alınırken, ülkedeki vaka sayısı 562 olarak kaydedildi.

Vaka sayısı Tunus'ta 89'a, Fas'ta 134'e, Umman'da 66'ya ve Kuveyt'te 189'a yükseldi.

Mısır'da bir tuğgeneral Kovid-19 nedeniyle öldü

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının bin 238'e ulaştığını duyurdu.

Hindistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle ay sonuna kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hindistan'da şu ana dek 425 vaka görülürken, 8 kişi de öldü.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı, ülkede salgında ölenlerin sayısının 24'e, vaka sayısının 266'ya yükseldiğini açıkladı.

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle bir tuğgeneralin öldüğü belirtildi. Mısır basınında yer alan haberlere göre, salgını kontrol çalışmaları sırasında Kovid-19'a yakalanan Tuğgeneral Şafi Abdülhalim Davud öldü.

Lübnan'da vaka sayısı 256'ya yükselirken, ülkenin güneyindeki İsrail sınırında görev yapan BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti, yaptığı yazılı açıklamada, UNIFIL'de görevli bir askerin Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Kazakistan'da karantina ilan edilen Nur Sultan ve Almatı'da açık ve kapalı alanlarda dezenfeksiyon yapılıyor, şehir girişlerinde kurulan termal kameralarla yolcuların ateşi kontrol ediliyor.

Özbekistan'da dışarıda maske takma zorunluluğu getirildi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Azerbaycan etabı da ertelendi.

Avustralya ve Afrika'dan yeni tedbirler geldi

Avustralya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında yarından itibaren zorunlu ihtiyaçların karşılandığı iş yerleri hariç mağazaların kapatılacağı duyuruldu.

İlk vakanın görüldüğü ocak sonundan bu yana Avustralya'da 6'sı Yeni Güney Galler eyaletinde, biri Batı Avustralya'da olmak üzere 7 kişi öldü. Son verilere göre, ülkedeki vaka sayısı bin 609'a ulaştı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de 48 saat sonra ülke genelinde zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağının başlayacağını duyurdu.

Salgında can kaybı yaşamayan Yeni Zelanda'da son verilere göre 102 vaka bulunuyor.

Kenya'da da sağlık görevlileri, salgınla mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda halkın ateşini ölçerek, şikayetlerini dinliyor.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, 15 vakanın görüldüğü Kenya'nın başkenti Nairobi'de başlatılan çalışma kapsamında şimdiye kadar 12 binden fazla kişiye sağlık taraması yapıldı.

Olimpiyat şampiyonu eski yüzücü Güney Afrikalı Cameron van der Burgh, 2 haftadır Kovid-19 ile mücadele ettiğini duyurdu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda ve Gabon’da ulusal parklar kapatıldı.

Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, kendisini karantinaya aldığını açıklarken, Nijerya'da bir süredir grev yapan doktorların, Kovid-19 salgını nedeniyle greve ara verdiği bildirildi.

Afrika'da Kovid-19 görülen kişi sayısı bin 436'ya, ölenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

Güney Kore'de 93 yaşındaki Kovid-19 hastası iyileşti

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenebileceğini söyledi.

Güney Kore'de Kovid-19 tespit edilen 93 yaşındaki bir kadın, 13 günlük tedavisinin ardından tamamen iyileşti.

Ülkede son 24 saatte, son 4 haftadaki en az vaka sayısının kayda geçtiği belirtildi.

BBC'de yer alan haberde, Kovid-19 salgınına bağlı 64 vakaya rastlanıldığı, bunun son 4 haftadaki en düşük rakam olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Güney Kore'de 8 bin 961 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle 111 kişi de öldü.

Karadağ, Zimbabve ve Gambiya'da ise Kovid-19'dan ilk ölüm vakaları yaşandı.