"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Dünya genelinden son veriler

06 Nisan 2020, Pazartesi 20:33
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 302 bin 421'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 340 bin 371 ile ABD olurken, onu 135 bin 32 vakayla İspanya, 132 bin 547 vakayla İtalya ve 101 bin 89 vakayla Almanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 708 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

Fransa (92 bin 839 ), İran (60 bin 500), İngiltere (51 bin 608), Türkiye (27 bin 69), İsviçre (21 bin 652), Belçika (20 bin 814), Hollanda (18 bin 803), Kanada (15 bin 853), Avusturya (12 bin 267), Portekiz (11 bin 730), Brezilya (11 bin 516) ve Güney Kore (10 bin 284).

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 71 bin 958 kişi öldü.

AA

Okunma Sayısı: 298
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de ölü sayısı 10 bini aştı

    'İtalya'da birkaç hafta içinde dışarı çıkmak mümkün olabilir'

    Dünya genelinden son veriler

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeleri paylaştı

    "Kesinlikle para ile maske satışı yasaktır''

    ABD, Almanya'nın suçlamalarına cevap verdi

    Boris Johnson: Moralim yerinde

    Emeklilere bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu

    Benzine 15 kuruş zam

    İrlanda Başbakanından koronavirüsle mücadele için anlamlı adım

    Türkiye'de işe gitme oranında büyük düşüş

    Hindistan'da tren vagonları hastaneye çevrildi

    Sancak bölgesi Türkiye'den yardım bekliyor

    İran'dan ABD'ye 'yaptırımları kaldırın' çağrısı

    Çernobil'de yangın çıktı, radyasyon seviyesi aşırı yükseldi

    Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı

    Ürettikleri tıbbi maskeleri ücretsiz dağıtıyorlar

    Dokuz Eylül Üniversitesinde tanı merkezi kurulacak

    Diyaliz ve böbrek nakli hastalarının salgın sürecinde dikkat etmesi gerekenler

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Susan dilsiz şeytan mıdır?
    Genel

    Vicdanları rahatlatın
    Genel

    Hazırlıksız yakalandık
    Risale-i Nur'dan

    Dünya bizi terk etmeden, biz onu kalben terk edelim
    M. Latif SALİHOĞLU

    Risk grubunda olanlar
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya’sız kalmayın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet ŞAMİL

    Felâketlerden ders çıkarmak
    Ali FERŞADOĞLU

    İmanımız tahkiki mi, taklidi mi?
    M. Said ZEKİ

    Nisan yağmuru, Yeni Asya ve evde kalmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.