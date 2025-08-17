Sürgünle başlayan, şehadetle son bulan bir ömür: Çaycı Emin Ağabey

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Kastamonu’ya sürgün edildiğinde ona yardım eden talebelerinden Çaycı Emin Ağabeyi vefat yıldönümünde rahmetle yâd ediyoruz.

Çaycı Emin Ağabey, uzun yıllar önce İran’dan Türkiye’ye göç eden bir ailedendir. Nüfuzlu bir şahsiyettir. Hatta aşiretinin reisi konumundadır. Şarkta cereyan eden olumsuz hareketler yüzünden malûm zihniyet, onu Anadolu’ya sürgüne tâbî tutmuştu. Kastamonu Nasrullah Camii şadırvanında küçük bir çay ocağı kurarak geçimini sağlamaktayken, bir gün Nasrullah Camii’nin avlusuna Asr-ı Saadet kıyafetiyle bir zatın girdiğini görür. Orada Üstad Said Nursî ile tanışır. Asıl adı Yemen Çayır’dır.

Bediüzzaman’ı da sürgün olarak Kastamonu’da Çarşı Polis Karakoluna getirmişlerdir. Küçük bir alış verişle başlayan hizmeti, ömrünün sonuna kadar devam etmiştir. Yemen Bey ismini Bediüzzaman, “Emin Bey” olarak değiştirir. Risale-i Nur Talebeleri arasındaki ismi ise Çaycı Emin’dir. Çaycı Emin Ağabey, Kastamonu’da uzun süre Bediüzzaman’a hizmet etmiştir.

Yirmi Yedinci Mektub’da ve Sikke-i Tasdik-i Gaybî risâlesinde, Üstad Hazretlerinin “serkâtib” ünvanıyla tavsif ettiği Mehmed Feyzi Efendi’nin ve “Rahmetullah” ünvanı ile tesmiye ettiği Çaycı Emin Bey’in birlikte Üstad Hazretlerine yazdığı bir çok mektup bulunmaktadır. 17 Ağustos 1967 yılında Van’da bir trafik kazasında yanarak şehit olmuştur. Bu vesileyle Çaycı Emin Ağabeyi, vefat yıl dönümünde dualarla anıyoruz.