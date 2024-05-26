Dünya siyonizmin ne olduğunu gördü

KALİFORNİYA ÜNİVERSİTESİ’NDEN PROF. DR. WİLLİAM I. ROBİNSON: “FİLİSTİN İLE DAYANIŞMA İÇİN KÜRESEL BİR İNTİFADA YAŞANIYOR. BU TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR. DÜNYA ARTIK SİYONİST PROJENİN NE OLDUĞUNU GÖRÜYOR.”

Santa Barbara’daki Kaliforniya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırmalarını sürdüren Prof. Dr. William I. Robinson Gazze’deki soykırıma karşılık aldığı pozisyonu, Artı Gerçek’e değerlendirdi. Prof. Dr. William I. Robinson’un değerlendirmelerinin bir bölümü şöyle: İsrail’in soykırımı dünya kamuoyunu şok etti ve öfkelendirdi. Sinir uçlarına dokundu. Filistin ile dayanışma için küresel bir intifada yaşanıyor. Bu tarihi bir dönüm noktasıdır. Dünya artık Siyonist projenin ne olduğunu, yenilgiye uğratılmadığı takdirde faşizm ve soykırımla sonuçlanabilecek bir proje olduğunu görüyor. Ancak dünya çapındaki toplumsal hareketler ve halklar arasındaki öfke daha büyük bir şeye, daha derin bir krize batan küresel kapitalizmin çelişkilerinin hızlanmasına işaret ediyor.

Filistinlilerin kötü durumunda, böylelikle kendi kötü durumumuzu da görüyoruz, kendi kaderimiz Filistinlilerin kaderine bağlı. Dünyanın dört bir yanında statükoya karşı kitlesel hoşnutsuzluk yaşanmaktaydı ve şimdi kaynama noktasına ulaşıyor. İsrail soykırımı bu fitili ateşledi. Büyük resimde soykırım, küresel kapitalizmin krizine bir yanıttır. Egemen gruplar kitlesel ayaklanmalardan korkuyor. Bunun için hazırlık yapıyorlar. Batı ülkelerinde Filistin dayanışmasının kriminalize edilmesi, kitlesel baskı için bir kostümlü provadır. (...) Bu, barışçıl muhalefeti kriminalize etmenin aşırı bir seviyesidir ve Filistin ile dayanışmanın yanı sıra acil iklim durumu, ırkçılık ve göçmenlere yönelik zulüm gibi çok çeşitli sosyal ve ekonomik adaletsizliklere ve diğer kapitalist patolojilere karşı artan halk protestolarına doğrudan bir yanıttır.

İSRAİL KÜRESEL MÜCADELEYİ KAYBETTİ

Siyonizm’in hegemonyası -ki çok açık olmalıyız ki ırkçı, sömürgeci ve proto-faşist bir siyasi projedir- çatırdamaya başladı. Şu anda Yahudi Amerikalıların üçte biri soykırıma karşı çıkıyor ve kendilerini Siyonizm ile özdeşleştirmiyor. Bu oran özellikle genç Yahudiler arasında giderek artıyor. İsrail askeri savaş alanını kontrol ediyor. Filistinlilerin İsrail’e karşı silahlı bir zafer elde etmesi imkansız. Ancak İsrail siyasi meşruiyet için verdiği küresel mücadeleyi çoktan kaybetti. Baskının bu kadar şiddetli olmasının nedeni de budur.

HİNDİSTAN SOYKIRIMI DESTEKLİYOR

“Ancak dünyanın dört bir yanındaki hükümetler çok daha fazlasını yapabilir ve yapmalıdır. Sadece birkaç devlet İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesti. Çin soykırımı desteklemiyor ama İsrail’e meydan okumak ve Filistinlilere yardım etmek için de pek bir şey yapmıyor. Hindistan elbette soykırımı destekliyor, çünkü onun hükümeti de proto-faşist baskıya ve Müslüman azınlığa zulme dayanıyor, dolayısıyla İsrail modeli onun için cazip.

WİLLİAM I. ROBİNSON KİMDİR?

Santa Barbara’daki Kaliforniya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırmalarını sürdüren William I. Robinson, araştırma faaliyetlerini sürdürdüğü ABD’den dünyanın dört bir yanındaki sosyal adalet, katılımcı demokrasi ve insancıl kalkınma için verilen mücadelelerle ilişkiler geliştiriyor. Robinson’ın iki kitabı ‘Küresel Polis Devleti’ ve ‘Küresel Kapitalizm ve İnsanlığın Krizi’ adıyla Türkçe’ye çevirildi.