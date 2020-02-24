Dünyada koronavirüslü kişi sayısı 79 bini aştı

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Çin ana karasında 2 bin 592, Hong Kong Özel İdarî Bölgesi’nde 2 kişi öldü. Kovid-19, yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına sebep oldu. İran’da 8, Japonya’da 4, Güney Kore’de 7, İtalya’da 3, Tayvan, Filipinler ve Fransa’da birer kişi Kovid-19 dolayısıyla can verdi.

Irak’a da sıçradı

Korona virüsü İran’dan sonra Irak, Kuveyt, Bahreyn ve Afganistan’a sıçradı. Son olarak Irak’ta, ilk yeni korona virüsü vak’ası, Necef şehrindeki İranlı bir öğrencide görüldü. Sağlık Bakanlığı, öğrencinin İran sınırının kapatılmasından önce Irak’a girdiğini açıkladı.