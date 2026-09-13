Eğitim, çözüm bekliyor

2026-2027 eğitim-öğretim yılı başlaması dolayısıyla yapılan acıkmalarda, eğitimde çözüme kavuşturulmayı bekleyen onlarca mesele bulunduğu, bu meselelerin ertelenmeden çözülmesi istendi.

Eğitimciler Birliği Sendikası’ndan (Eğitim-Bir-Sen) yapılan yapılacak açıklamada, öğretmen açığı, öğretmen istihdamının bölgeler arası dengesiz dağılımı, iş güvencesiz ücretli öğretmen istihdamı, çalışma barışını ve iş motivasyonunu bozan sözleşmeli öğretmenlik, yer değişikliği taleplerinin karşılanamaması, kariyer basamaklarına esas hizmet süresi tesbitindeki eksiklikler, ek ders ücretlerinin yetersizliği, okul yöneticiliğinin kariyer mesleği yerine ikincil görev olarak yürütülmeye çalışılması, gittikçe büyüyen norm kadro fazlası personel sorunu, norm kadro fazlası personelin sürekli yer değişikliğine tabi tutulması, okulların güvenlik görevlisi, yardımcı personel ve bütçe sorunu ile şiddet gibi konularda beklentileri karşılayan adımların hâlâ atıldığı belirtildi. Ankara - Mehmet Kara

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