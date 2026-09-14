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14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Belçikalı rektörler: "Bazı hükümet ortaklarının ahlaki pusulası eksik"

14 Eylül 2026, Pazartesi 15:13
Belçika'da bazı rektörler, federal hükümetin Filistinli bursiyerlerin ülkeye getirilmesi hakkında anlaşmaya varamamasının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, siyasilere tepki gösterdi.

 

Belçika'da bazı rektörler, federal hükümetin Filistinli bursiyerlerin ülkeye getirilmesi hakkında anlaşmaya varamamasının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, bazı hükümet ortaklarının ahlaki pusulasının eksik olduğunu ifade etti.

Belga ajansının haberine göre, aralarında Anvers, Brüksel Özgür, Gent ve Hasselt üniversitelerinden rektörlerin kaleme aldığı mektup, De Standaard gazetesinde yayımlandı.

Rektörler, federal hükümetin Filistinli bursiyerlerin ülkeye getirilmesi hakkında anlaşmaya varamamasının "kabul edilemez" olduğunu kaydederek, "Bazı hükümet ortaklarının ahlaki pusulası eksik." ifadesini kullandı.

"Mesele siyasi iradeye bağlı"

Meselenin siyasi iradeye bağlı olduğu ancak federal hükümete ortak bazı partilerin bu iradeden yoksun olduğu eleştirisinde bulunan rektörler, üniversitelerin kapılarının Filistinli bursiyerler için açık olduğunu vurguladı.

Rektörler, İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt'un Filistinli öğrencilerin ülkeye gelmesi halinde aile birleşimi veya iltica başvurusunda bulunabileceğini ve bunun "domino etkisi" oluşturabileceği düşüncesini de reddetti.

"Onlar, mükemmel özgeçmişe sahip, azimli öğrenciler"

Öğrencilerin ülkeye ulaşmaları halinde iltica merkezlerinde değil öğrenci konukevlerinde kalacağını, diğer uluslararası öğrenciler gibi derslere katılacağını belirten rektörler, "Onlar, mükemmel özgeçmişlere sahip, azimli öğrenciler. Burada takip ettikleri programlar, Gazze'nin yeniden imar ihtiyaçlarıyla da örtüşüyor. Eğitimlerini tamamladıktan sonra, geleceği inşa etmeye katkıda bulunmak üzere oraya dönmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Gazze'de Belçika üniversitelerinden burs veya akademik pozisyon alan öğrencilerin tahliye edilememesi, İtalya ve İngiltere'nin benzer durumdaki kişiler için tahliye mekanizmaları oluşturmasının ardından Belçika hükümeti üzerindeki baskıyı artırmıştı.

Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili açıklama

Belçika Dışişleri Bakanlığından AA muhabirine yapılan açıklamada, söz konusu Filistinli öğrencilerin tahliyesindeki temel engelin vize prosedüründen ziyade Gazze'den fiilen çıkışın sağlanamaması olduğu ifade edilmişti.

Bakanlık, Gazze'den ayrılışın mevcut şartlarda yalnızca üçüncü ülkelerin düzenlediği tahliyeler veya Dünya Sağlık Örgütü ile yürütülen tıbbi tahliye operasyonları yoluyla mümkün olduğunu belirtmiş, alternatif seçeneklerin ilgili ortak ve makamlarla değerlendirildiğini kaydetmişti.

Yine Bakanlıktan AA muhabirine yapılan başka bir açıklamada, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'un, Gazze'den tahliyelerin kademeli olarak yeniden başlatılması ve Filistinli bursiyerlerin ülkeye getirilmesini içeren teklifini, hükümet ortaklarından birinin konuyu Afganistan'a geri göndermeler ve "geri dönüş merkezleri" konusunda taviz verilmesine bağlaması üzerine geri çektiği bildirilmişti.

AA

Etiketler: Filistin, İsrail, Belçika,
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