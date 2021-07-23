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23 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Dünyada son 24 saatte neler yaşandı?

23 Temmuz 2021, Cuma 12:02
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar 3 milyar 760 milyon dozu geçti.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 193 milyon 134 bine, ölenlerin sayısı 4 milyon 147 bine, iyileşenlerin sayısı 175 milyon 540 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 35 milyon 147 bini, Hindistan'da 31 milyon 289 bini, Brezilya'da 19 milyon 474 bini ve Rusya'da 6 milyon 54 bini geçti.

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkesinin salgının 4. dalgasında bulunduğunu, vakaların büyük çoğunluğunu Delta varyantının ve yeni vakaların yüzde 96'sını aşı olmayanların oluşturduğunu söyledi.

İngiltere ve Galler'de çok sayıda çalışanın kendini izole etmesi nedeniyle işletmelerin, tecrit uyarılarının ciddi personel sıkıntısına neden olduğu ve hizmetleri etkilediğine dair şikayetleri gündeme geldi.

Özellikle süpermarketler, çok sayıda personelin izolasyonu nedeniyle ürün kıtlığı yaşanabileceği konusunda uyardı.

AB Kovid-19'a karşı aşılamada hedefine yaklaştı

Avrupa Birliği'nin (AB), yetişkin nüfusun yüzde 64,7'sini aşılayarak temmuz sonu için koyduğu hedefine ulaşmak üzere olduğu kaydedildi.

Yunanistan’da hükümetin, aşıyı zorunlu hale getirme kararına itiraz eden aşı karşıtları ile polis arasında çatışma çıktı.

Malezya Başbakan Yardımcısı İsmail Sabri Yakub, vaka sayılarındaki artış nedeniyle Sabah, Kelantan ve Pahang eyaletlerinde 25 mahallenin 24 Temmuz'dan 6 Ağustos'a kadar karantinaya alınacağını duyurdu.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da en az 800 kişiye sahte Kovid-19 aşısı yapıldığı bildirildi.

Gine'nin 5 kişilik olimpiyat takımının, salgın nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağı belirtildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede Sağlık Bakanlığı tarafından 29 merkezde gerçekleştirilen ve izdihamın yaşandığı açık aşı kampanyasını "Tunus'a karşı suç" olarak nitelendirdi.

Hac mevsiminde şu ana kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı

Suudi Arabistan, hac mevsimi için yapılan sağlık planının seyrinde gittiğini ve şu ana kadar hacılar arasında Kovid-19 vakasına rastlanmadığını bildirdi.

Japonya'da uzmanlar, 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayılarının artış trendini koruması halinde sağlık altyapısının zorlanacağını söyledi.

Tayvan hükümeti, son 24 saatte yaşanan can kayıplarından birinin "Delta varyantı kaynaklı ilk ölüm" olduğunu bildirdi.

Güney Kore'de "yeni vaka sayısı 2 gün üst üste salgının başından bu yana kaydedilen en üst seviyeye" ulaştı.

Avustralya'nın Tazmanya ve Victoria eyaletlerinde AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptıran iki kişinin daha kan pıhtılaşması nedeniyle öldüğü açıklandı.

Ekvador'da salgından ölenlerin sayısının açıklandığı gibi 8 bin değil daha fazla olduğunun belirlendiği bildirildi.

AA

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