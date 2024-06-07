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Dünyadan tepkiler yağıyor

07 Haziran 2024, Cuma 22:26
İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı’nda yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA’ya ait okula düzenlediği saldırı tepki çekiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı’nda yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırının ardından, ülkelere İsrail’e karşı nüfuzlarını kullanmaları çağrısında bulundu. İsrail’in saldırısının bir kez daha Gazze’de siviller için güvenli hiçbir yer olmadığını gösterdiğini belirten Griffiths, savaş kurallarına saygı duyulması gerektiğini vurguladı. Griffiths, “Ülkeler nüfuzlarını kullanmalı: diplomatik ve ekonomik baskı, silah ihracatını koşullandırma, işbirliği ve cezasızlığa karşı mücadele edilmeli” ifadesini kullandı.

Tek yol kalıcı ateşkes

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okulu uyarı olmadan hedef almasının soruşturulması gerektiğini ifade ederek ateşkes çağrısını yineledi. Saldırının Uluslararası Adalet Divanının (UAD) son kararı doğrultusunda bağımsız şekilde soruşturulması gerektiğini kaydeden Borrell, “Gazze’den gelen haberler, şiddet ve acının yüz binlerce masum sivil için hala tek gerçeklik olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı. Borrell, “Sivillerin korunması ve tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması için tek yol kalıcı ateşkestir. Her iki taraf da ABD’nin üç aşamalı planını hemen kabul etmelidir” mesajını paylaştı. 

AA

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