Ekvador'daki heyelanda 6 kişi öldü, 30 kişi kayboldu!

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 30 kişi kayboldu.

İtfaiye yetkilisi Angel Barriga, ülkenin orta kesiminde yer alan Banos de Agua Santa bölgesindeki toprak kaymasına ilişkin Associated Press'e (AP) açıklamada bulundu. Heyelanda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü, yaralanan 9 kişinin tedavi altına alındığını belirten Barriga, 30 kişiden ise haber alınamadığını bildirdi. Barriga, toprak kayması sonucu kapanan yolların arama kurtarma çalışmalarını yavaşlattığını ifade etti. AA

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