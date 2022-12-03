El Halil hayalet şehir oldu

İsrailli yüzlerce solcu aktivist, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek için işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentini ziyaret etti.

İsrail merkezli Sessizliği Bozma (Breaking the Silence) Örgütü’nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Batı Şeria’nın El Halil’e yapılan dayanışma ziyaretine 300’ü aşkın İsrailli ve yabancı solcu aktivistin katılım gösterdiği belirtildi. El Halil kentindeki gerçeklerin birileri tarafından gizlenmeye çalışıldığı vurgulanan açıklamada, “Geçmişten bu yana İsrail ve müttefiklerinin bu kenti kapatma uygulamalarını artırmasından söz ediyoruz. Bugün El Halil kent merkezi bir hayalet şehrine dönüşmüş durumda” ifadeleri kullanıldı. AA

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