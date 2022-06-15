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15 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

En çok ve en az konut satışı hangi şehirlerde yapıldı?

15 Haziran 2022, Çarşamba 11:39
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu. Mayısta satılan konut sayısı nisan ayına göre ise yüzde 7,73 düştü. Nisanda 133 bin 58 konut satılmıştı.

İstanbul 22 bin 148 konut satışı ve yüzde 18 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 11 bin 497 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 7 bin 159 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 21 konutla Hakkari, 43 konutla Ardahan ve 75 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

Konut satışları ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 artışla 575 bin 889 olarak gerçekleşti.

Buna göre, Türkiye'de mayısta 122 bin 768 konut satışı gerçekleştirildi. Konut satışları, aylık bazda yüzde 7,73 azalırken yıllık yüzde 107,5 arttı.

Ülke genelinde ipotekli konut satışları ise mayısta yıllık bazda yüzde 177,8 artış göstererek 29 bin 335 oldu. Konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 23,9 olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde yapılan ipotekli konut satışları da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72,3 artarak 129 bin 707'ye yükseldi.

Mayıstaki ipotekli satışların 6 bin 161'inin, ocak-mayıs dönemindeki ipotekli satışların ise 31 bin 885'inin ilk el satış olarak gerçekleştiği belirlendi.

Ülke genelinde diğer konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 92,2 artarak 93 bin 433'e çıktı. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76,1 olarak hesaplandı.

Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise yıllık bazda yüzde 30,2 artışla 446 bin 182'ye ulaştı.

İlk el konut satışının payı

İlk el konut satış sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,5 artarak 32 bin 861 oldu. Konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 26,8 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,1 artışla 163 bin 719'a ulaştı.

Mayısta ikinci el konut satışları yıllık bazda yüzde 119,5 artış göstererek 89 bin 907'ye yükseldi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 73,2 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artışla 412 bin 170'i buldu.

Yabancılara satış

Yabancılara yapılan konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 235,7 artarak 5 bin 962'ye çıktı. Geçen ay konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,9 oldu.

Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 451 satışla İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 1885 konut satışıyla Antalya, 264 satışla Mersin izledi.

Mayısta ülke uyruklarına göre en çok konut satışı 1275 adetle Rusya vatandaşlarına yapıldı. Bu ülke vatandaşlarını sırasıyla 736 konutla İran, 617 konutla Irak vatandaşları izledi.

AA

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