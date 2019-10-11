'Erdoğan, Trump’tan askeri yardım istedi'

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik askerî harekâtıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yetkili, “ABD, Suriye’de Türk-Kürt çatışmasını durdurmak için elinden gelenin en iyisini yapacak” ifadelerini kullanarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın harekât öncesinde Trump’tan askerî yardım istediğini öne sürdü. Yetkili, bu isteğin reddedildiğini söyleyerek “ABD, Türkiye’ye herhangi bir askerî destek vermeyecek” dedi. ABD’li yetkili, ‘Türkiye’nin sivilleri hedef alması durumunda’ Washington’un, Ankara’ya yaptırım uygulayabileceğini belirtti. Sputnik’in haberine göre, “Trump, ABD’li diplomatlardan Türkiye ve Kürtler arasındaki ateşkes için arabulucu olmalarını istedi” diyen yetkili, “Trump, Suriye’de ateşkes için ortak bir zemin bulmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.

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Trump’tan 3 teklif

Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askerî harekât düzenleyen Türkiye ile Kürtler arasında “arabuluculuk yapma” sinyali veren ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye yaptırım tehdidini de tekrarladı. Başkan Trump Twitter paylaşımında, “Üç seçeneğimiz var: Binlerce asker gönderip askeri açıdan kazanmak, Türkiye’yi yaptırımlarla finansal açıdan çok sert bir şekilde vurmak veya Türkiye ile Kürtler arasında bir anlaşmaya aracılık etmek!” ifadesini kullandı. “IŞİD halifeliğini yüzde yüz” yendiklerini belirten Trump, “Suriye’de Türkiye’nin saldırdığı bölgede hiç askerimiz yok. İşimizi mükemmel yaptık!” dedi. DW Türkçe’nin haberine göre, Trump, paylaşımında “Şimdi Türkiye 200 yıldır karşılıklı olarak savaştıkları Kürtlere saldırıyor” sözlerini kaydetti. Perşembe akşamı Beyaz Saray önünde gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Trump, Türkiye ve Kürtlere işaret ederek, “Umarım arabuluculuk yapabiliriz” dedi.

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AB’den Erdoğan’a: Şantajı kabul etmiyoruz



AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Güney Kıbrıs ziyaretine paralel açıklamalarda bulundu. Tusk, yazılı açıklamasında ve Twitter paylaşımında Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı’na dair şunları dedi: “Türkiye, eylemlerinin bir başka insanî felâkete yol açması ihtimalinin temel endişemiz olduğunu anlamalı. Sığınmacıların silâh haline getirilmesini ve bize karşı şantaj yapmak için kullanılmasını da hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü tehditleri tümüyle uygunsuzdu. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki tek taraflı askerî operasyonu, derin endişe kaynağıdır ve durdurulmalıdır. Türkiye’nin güvenlik endişeleri, siyasî ve diplomatik araçlarla karşılanmalıdır, askerî müdahale sadece işleri daha da kötüleştirmeye yarar. İstikrar sağlamak yerine bölgenin tamamında daha fazla istikrarsızlığa neden olur, sivillerin çektiği ıztırapları ağırlaştırır, daha fazla yerinden olmaya yol açar, IŞİD’e Karşı Küresel Koalisyon’un elde ettiği ilerlemeyi tehdit eder.”