Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor

Ermenistan askeri gruplarının, Azerbaycan'daki Gence şehrine yönelik saldırısında 1 sivil vefat etti, 4 kişi yaralandı.
Dışişleri: Gence saldırıları, Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliği gösteriyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan askeri gruplarının, Azerbaycan'daki şehir ve köylere yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.
Açıklamada, "Ermeni askeri gruplar, Gence şehrini, Karabağ’da ise Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini topçu ve roket atışlarıyla bombalıyor. Gence’ye yönelik saldırılar, Ermenistan topraklarından yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da yaptığı açıklamada, "Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında 1 sivil şehit oldu
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Ermeni askeri grupların Gence'ye saldırısında 1 sivil vefat ederken, 4 kişi yaralandı. Ermenistan’ın sivillere ve sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları neticesinde bugüne kadar 22 kişi vefat ederken, 74 kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.
Söz konusu sivil kayıplarına ilişkin tüm sorumluluğun Ermenistan yönetiminde olduğu vurgulanan açıklamada, Ermenistan'a "Karabağ'da işgal ettiği bölgelerden derhal çekilme" çağrısı yapıldı.
AA