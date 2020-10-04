Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor

Ermenistan askeri gruplarının, Azerbaycan'daki Gence şehrine yönelik saldırısında 1 sivil vefat etti, 4 kişi yaralandı.

Dışişleri: Gence saldırıları, Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliği gösteriyor Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan askeri gruplarının, Azerbaycan'daki şehir ve köylere yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı. Açıklamada, "Ermeni askeri gruplar, Gence şehrini, Karabağ’da ise Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini topçu ve roket atışlarıyla bombalıyor. Gence’ye yönelik saldırılar, Ermenistan topraklarından yapılmıştır." ifadelerine yer verildi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da yaptığı açıklamada, "Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir." değerlendirmesinde bulundu. Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında 1 sivil şehit oldu Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Ermeni askeri grupların Gence'ye saldırısında 1 sivil vefat ederken, 4 kişi yaralandı. Ermenistan’ın sivillere ve sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları neticesinde bugüne kadar 22 kişi vefat ederken, 74 kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi. Söz konusu sivil kayıplarına ilişkin tüm sorumluluğun Ermenistan yönetiminde olduğu vurgulanan açıklamada, Ermenistan'a "Karabağ'da işgal ettiği bölgelerden derhal çekilme" çağrısı yapıldı. AA

Okunma Sayısı: 271

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.