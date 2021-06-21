Esed rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 7 ölü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde bulunan Bara ve İhsim köylerine saldırısında 7 sivil öldü, 10 sivil yaralandı.
Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Sorumlusu Hasan el-Ahmet, rejim güçlerinin, İdlib'in güneyinde yer alan Bara ve İhsim köylerine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenlediğini açıkladı.
Ahmet, saldırıda Bara'da 2, İhsim'de 5 sivilin öldüğünü belirtti.
Yaralanan 10 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.