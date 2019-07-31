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31 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Esed rejimi İdlib'i vurdu: 2 çocuk öldü

31 Temmuz 2019, Çarşamba 14:17
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib Kefer Ziba köyüne düzenlediği hava saldırısında iki çocuk öldü.

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırıları devam ediyor. Esed rejiminin Kefer Ziba köyüne düzenlediği hava saldırısında iki çocuk öldü.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Kefer Ziba köyüne, Hama'nın kuzey kırsalında Morik, Kefer Zita ve Latamine ilçelerine Rusya ve rejime ait savaş uçaklarının hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Eriha ilçesine bağlı Kefer Ziba köyüne düzenlenen hava saldırısında iki çocuk hayatını kaybetti.

Yoğun hava saldırıları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

AA

Etiketler: Esed, rejim, İdlib, çocuk
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