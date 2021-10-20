Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 10 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesindeki bir pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivil öldü, 35 sivil yaralandı.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Eriha ilçe merkezindeki pazar yerini topçu saldırılarıyla hedef aldı. İlçedeki hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu bombardımanda ilk belirlemelere göre 10 sivil öldü, 35 sivil yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Saldırının, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turunun devam ettiği sırada yapılması dikkat çekti. AA

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