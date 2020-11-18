Esed rejiminden 'İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi' iddiası

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.
Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinden yerel saat ile yaklaşık 03.11'de Şam'ın güneyinde rejime ait bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.
Saldırı sonucu 3 rejim unsurunun öldüğü ileri sürülen haberde, maddi hasarın da meydana geldiği belirtildi.
Haberde Esed rejimine ait savunma sistemlerinin birkaç İsrail füzesini de düşürdüğü iddia edildi.