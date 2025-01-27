Esir takasında gözler yeni turda

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının 2’nci turunda 200 Filistinli esir özgürlüğe kavuştu. Gelecek cumartesi üçüncü tur gerçekleşecek.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının 2’nci turunda 200 Filistinli esir özgürlüğe kavuştu. İsrail Hapishane İdaresi, Gazze Şeridi’nden serbest bırakılan 4 İsrailli kadın asker esire karşılık, 120’si İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli esirin serbest bırakıldığını açıkladı. İsrail Ordu Radyosu’na göre, Filistinli esirlerin 114’ü işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde ve 16’sı Gazze Şeridi’nde serbest bırakıldı. İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına mahkum 70 esir anlaşma kapsamında Mısır’a geçti. Üçüncü tur gerçekleşecek Filistinli esirler, Gazze’deki 4 İsrailli esirin serbest bırakılıp İsrail ordusu tarafından sağlık kontrolünün serbest bırakılmasının ardından Uluslararası Kızılhaç Örgütü’ne ait konvoylarla İsrail hapishanelerinden çıkarıldı. Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının garantör ülkelerinden Katar Dışişleri Bakanlığı, esir takasının 2’nci turunun tamamlandığı duyurdu. Gelecek cumartesi üçüncü tur gerçekleşecek. AA

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