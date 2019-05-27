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28 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Eski Fransa Başbakanı, Barselona'da belediye seçimlerinde 4. oldu

27 Mayıs 2019, Pazartesi 20:03
Barselona belediye başkanlığına aday olan Fransa Eski Başbakanı Manuel Valls, oyların yüzde 13'ünü alarak seçimleri dördüncü sırada tamamladı.

Manuel Valls'ın Barselona Belediye Başkanlığı adaylığı tartışmaları da beraberinde getirmişti

Valls, adaylık kararı aldıktan sonra Fransa'daki milletvekilliği görevinden istifa etmişti.

İspanya'nın ikinci büyük kentinin belediye başkanlığı için yarışan Valls, Katalonya'nın bağımsızlığını istemeyen, anti-milliyetçi bir çizgide adaylığını koymuştu.

Babası İspanyol olan eski Fransa Başbakanı Valls, Barselona'da dünyaya geldi. Fransa'da büyüyen Valls siyasi hayatına da burada başladı.

İspanya'nın Barselona şehri belediye başkanlığı seçimlerinin kazananı ise Katalan bağımsızlık yanlısı Ernest Maragall oldu.

Katalonya'nın İspanya'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanmasını destekleyen parti ERC'den aday olan Ernest Maragall, Barselona'nın bağımsızlık yanlısı belediye başkanı olacak.

Maragall, sol görüşlü mevcut belediye başkanı Ada Colau'yu 5 binden az oy farkıyla hemen gerisinde bıraktı ve il meclisindeki 41 sandalyeden 10'unu kazanmış oldu.

Katalonya, Ekim 2017’de bölgeyi yöneten ayrılıkçı liderlerin mahkeme yasağına rağmen bağımsızlık referandumuyla İspanya’dan ayrılma teşebbüsüne sahne olmuştu.

Euronews Türkçe

Etiketler: Manuel Valls, Barselona, Fransa, belediye
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