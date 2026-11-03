Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah, zâtında ve sıfatlarında haktır, ölüleri dirilten Odur ve Onun gücü her şeye yeter. Hac Sûresi: 6 HADİS: Hz. Peygamber evlenen birisini tebrik ettiğinde şöyle derdi: “Allah eşini sana bereketli ve mübarek kılsın. Sizi hayırda birleştirsin.” Camiü’s-Sağir, No: 3140

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