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2 KASIM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Babulmendeb'de çatışmalar şiddetlendi

02 Kasım 2026, Pazartesi 21:07
İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında stratejik Babulmendeb Boğazı yakınlarında çatışmalar şiddetlendi. 20 sivilin etkilendiği füze saldırısı sonrası bölgede insani dram büyürken, Taiz'de 30 sağlık tesisi kapanma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Yemen'in güneyindeki Lahic ilinde sivilleri hedef alan füze saldırısının ardından, küresel ticaretin kalbi konumundaki Babulmendeb Boğazı çevresinde askeri hareketlilik zirveye çıktı. Hükümet güçleri ile Husi milisleri arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, bölgeden ağır kayıp haberleri ve insani trajedi uyarıları geliyor.

Üst düzey komutan cephede öldü

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, çatışmaların en sıcak noktalarından biri olan Babulmendeb'de meşru hükümete bağlı Amalika 2. Tümeni Destek Tugayı Komutanı Eymen Asker öldü. Hükümet kanadından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Husilere yakınlığıyla bilinen SABA haber ajansı ise Babulmendeb'e yönelik ilerleme girişimlerini püskürttüklerini öne sürdü.

Çatışmaların yoğunlaştığı Lahic şehrinin büyük bölümü hükümet güçlerinin kontrolünde bulunurken; Taiz ili sınırındaki Mudaraba, Kubayta ve Mukatara gibi stratejik ilçelerde Husi hakimiyeti devam ediyor.

Sağlık merkezine füze saldırısı: 20 sivil kayıp

Gerilimi tırmandıran olay, Husilerin Lahic ilindeki askeri öneme sahip Sukya Sağlık Merkezi'ne düzenlediği füzeli saldırı oldu. Resmi yayın organlarının aktardığına göre, bu saldırı sonucu 20 sivil can verdi veya yaralandı. Sivilleri hedef alan bu hamle, cephe hattındaki çatışmaların fitilini yeniden ateşledi.

300 binden fazla insan yollarda

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'in batı şeridinde artan çatışmaların bilançosunu açıkladı. Son verilere göre, bölgede yerinden edilen sivillerin sayısı 300 bini aşmış durumda. Evlerini terk etmek zorunda kalan aileler; Taiz, Lahic ve Aden vilayetlerinde yoğunlaşırken barınma, temiz su, gıda ve sağlık hizmetlerine erişimde çok büyük zorluklar yaşıyor. Kapatılan yollar ve tedarik zincirinin kırılması, özellikle Taiz'de temel gıda fiyatlarının fırlamasına sebep oldu.

Taiz'de sağlık sistemi can çekişiyor

Çatışmaların gölgesindeki Taiz ilinde tam bir sağlık felaketi yaşanıyor. Yemen Sağlık Bakanlığı yetkilileri, il genelindeki 12 hastane ve 18 sağlık merkezinde hizmetlerin tamamen durma riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Saha raporlarına göre sağlık sektöründeki çöküşün korkunç boyutları şöyle:

  • Oksijen stokları: %2 seviyesine kadar geriledi.
  • Yakıt stokları: %5'e düştü.
  • Acil durum ilaçları: İhtiyacın ancak %30'unu karşılıyor.
  • Kapatılan tesisler: Husilerin kontrolündeki bölgelerde 120 sağlık tesisi tamamen durdu, 66 tesis ise kısmen kapatıldı.

Yetkililer, şehirdeki iki diyaliz merkezinin de kapanma noktasında olduğunu belirterek, bu çöküşün ve baş gösteren yetersiz beslenmenin on binlerce çocuğu ve hamile kadını ölümle burun buruna getirdiği uyarısında bulunuyor.

AA

Etiketler: Yemen son durum, Lahic füze saldırısı, Taiz sağlık krizi, Yemen insani kriz 2026
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