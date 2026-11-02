Fon vurgunu iktidarın ayağına dolandı

Sermaye piyasalarını sarsan fon skandalına ilişkin soruşturma genişlerken, iktidarla bağlantılı isimlerin dosyada yer alması ve siyasî sorumluluk tartışmaları AKP üzerindeki baskıyı artırdı.

Soruşturma kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ardından Dünya Gazetesi sahibi Umut Güner de gözaltına alındı. Dünya Holding’in, skandalın ardından müdahale edilen Bulls Yatırım Holding’in yüzde 20’sine sahip olduğu iddia edildi. Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne ise vekâleten Atila Türeli getirildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 120’yi aşarken, 280’den fazla şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Eski bakan yardımcıları, SPK yöneticileri ve AKP ile bağlantılı bazı isimlerin soruşturmada yer alması dikkat çekti. Skandalın bütün siyasî bağlantılarıyla araştırılmadığı yönündeki eleştiriler sürerken, AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, olayın üzerinin örtülmesinin söz konusu olmadığını savundu. BirGün’ün haberine göre Beyazıt, adlî ve idarî süreçlerin başlatıldığını belirterek mağdurların zararlarının Hazine’den değil, manipülasyona karışan kişilerin varlıklarından karşılanacağını söyledi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 377

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.