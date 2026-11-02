Tanrıkulu: "Kavala’nın özgürlüğünün önündeki engel siyasidir"

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Osman Kavala'yı Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Tanrıkulu, AİHM'in 3 ayrı ihlal kararına rağmen Kavala'nın 9 yıldır cezaevinde tutulmasının hukuki değil, siyasi bir karar olduğunu söyledi.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala’yı cezaevindeki 9. yılında Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, Kavala'nın tutukluluk halinin devam etmesine sert tepki gösterdi. "3 ayrı AİHM kararına rağmen cezaevinde" Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen 3 ayrı hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmediğini hatırlatan Tanrıkulu, yargılama sürecinde hiçbir hukuk kuralına uyulmadığını savundu. Kararların uygulanmamasının mahkemelerin takdir yetkisinde olmadığını belirten Tanrıkulu, Anayasa’nın 90. maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun emredici hükümlerinin çiğnendiğini ifade etti. "Kavala'yı tutuklayan irade yargı değil siyasettir" Kavala'nın cezaevine girdiğinde 60, bugün ise 70 yaşında olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Osman Kavala, AİHM kararlarına rağmen, tamamen hukuka aykırı biçimde dokuz yıldır özgürlüğünden mahrum bırakılıyor. Türkiye’de hukuk, yargı ve adaletin var olduğunu nasıl söyleyeceğiz? Osman Kavala’yı tutuklayan irade yargı değil, siyasi mekanizmalardı. Bugün de aynı siyasi mekanizmalar devrede. Osman Kavala’nın özgürlüğünün önündeki engel, hukuki değil, siyasidir. Mesele bu kadar açık, şeffaf ve berraktır." (ANKA)

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