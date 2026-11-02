MSB: Van'da rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da görev esnasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alparslan Hudut Karakolu Çaldıran sorumluluk sahasında görevli silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Güler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Van'da görev esnasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin için taziye mesajı yayımladı.

Güler, Bakanlığın NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, görev yaptığı Çaldıran/Van'daki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yayımladığı mesajda, "Şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Gürlek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van'da görev esnasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin için taziye mesajı yayımladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

“Van'ın Çaldıran ilçesinde görev yaptığı Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'e Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz şehidimizin mekânı cennet, makamı ali olsun. Milletimizin başı sağ olsun.”

Sağlık Bakanı Memişoğlu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Van'da görev esnasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin için taziye mesajı yayımladı.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Van'ın Çaldıran ilçesinde görevi başında rahatsızlanarak şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.