Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik’te çalışan işçilerin alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattığı hak mücadelesi 6. gününde devam ediyor.

Kırkağaç ilçesindeki Çamlık mevkisinde jandarma ablukası altında bekleyen 70 madenciye aileleri de destek verdi. İşçilere 25 bin TL’ye kadar avans yatırıldığı bildirilirken, işçiler suda taş kaynatarak tepki gösterdi. Taşı kaynatan işçi, “Aç susuz taş kaynatıp çocuklarımıza taş mı yedireceğiz? Ankara! Duyun sesimizi! 6 günden beri buradayız. Yağmur, çamur, soğuk demeden burada duruyoruz” diyerek feryad etti. Bir diğer işçi de “Bir an önce çözüm bekliyoruz” dedi. Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek de “TİS farklarımızı vermediler yeni TİS geldi masaya oturacağız. Haklarımızı alana kadar eylemi bırakmayacağız” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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