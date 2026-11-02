"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2026 SALI - YIL: 57

Dijital perhiz yapın

02 Kasım 2026, Pazartesi 23:20
Psikiyatrist ve yazar Prof. Dr. Kemal Sayar, “Dijital perhizler uygulamalıyız. Çünkü çok fazla dijital hayatlar yaşadığımız zaman gerçeği ve gerçek ilişkileri kaybediyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Samsun Kitap Fuarı’na katılan Psikiyatrist ve yazar Prof. Dr. Kemal  Sayar, “Durmak Cesareti: Hız Çağında Sükunet” konulu bir söyleşi yaptı. Modern insanın sürekli bir yerlere yetişme, üretme ve başarılı olma telaşı içinde yaşadığını söyleyen Sayar, insanların düşünmekten kaçındıkları için hızlandıklarını ifade etti.

“Hızlanmak bize ölümü unutturuyor”

Sayar, “Çünkü durduğumuz zaman geçmişle ilgili bir sürü düşünce zihnimize üşüşüyor. Bakmak istemediğimiz acılar, kederler gözümüzün içine bakıyor. Ölüm fikriyle boğuşmak zorunda kalıyoruz. Hızlanmak bize günlük hayattaki dertlerimizi ve en temel meselemiz olan ölümü unutturuyor. Unutmak için hızlanıyoruz. Halbuki durmak cesaretini gösterebilsek, birazcık durabilsek düşüneceğiz de. Çünkü durmak düşünmektir aynı zamanda. Düşünmekten kaçtığımız için hızlanıyoruz.” diye konuştu.

“Dijital perhizler uygulamalıyız”

Sosyal medya ve dijital dünyanın insan ilişkilerine etkisine dikkat çeken Sayar, “Dijital perhizler uygulamalıyız. Çünkü çok fazla dijital hayatlar yaşadığımız zaman bir defa gerçeği kaybediyoruz, gerçek ilişkiyi kaybediyoruz” ifadelerini kullandı. İnsanların yüz yüze ve karşılıklı konuşamaz hale geldiğini belirten Sayar, “İnsanı en çok rahat ettiren şey anlaşılmaktır. Anlaşılmadığımızı hissettiğimiz her ilişkide kendimizi eksik bırakılmış hissederiz. Dolayısıyla mümkün olabildiğince organik ilişkiler geliştirmeye gayret etmeliyiz” diye konuştu.

Gençlere “organik hayat” tavsiyesi

Gençlerin ruhlarını besleyecek uğraşlara yönelmeleri gerektiğini belirten Sayar, şu tavsiyelerde bulundu: “Doğada olmalarını, spor yapmalarını, sanatla ilgilenmelerini tavsiye ederim. Ruhlarını besleyecek şeyler yapmalarını tavsiye ederim. Yani ruhlarını çar çöple doldurmasınlar, kafalarının içini ıvır zıvırla doldurmasınlar. Onlara da organik bir hayat tavsiye ederim.” ifadesini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 321
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fon skandalının faturası büyüyor - Fon krizi işten çıkarmaları da tetikledi

    Emekliler açlığa mahkum

    'Öcalan fiilen serbest kaldı'

    İslamofobi metastaz yaptı

    87 yaşında Hafız oldu

    Meclis’e bilgi vermemiş

    MSB: Van'da rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu

    Dijital perhiz yapın

    Şeffaflık olmadan birlik olmaz

    Fransa’da öğrenciler yeniden sokağa çıkıyor

    Fon vurgunu iktidarın ayağına dolandı

    Babulmendeb'de çatışmalar şiddetlendi

    Otomotivde kırmızı alarm

    “İlk tutuklandığımda bunun düzeltileceğini düşünüyordum, yanılmışım”

    Kavala derhal özgür bırakılmalıdır

    Tanrıkulu: "Kavala’nın özgürlüğünün önündeki engel siyasidir"

    ‘Çocuklarımıza taş mı yedireceğiz?’

    İmbat Madencilik işçilerinin direnişi sürüyor

    Babacan: "İlgili Kurumlardaki Yöneticileri Derhal Görevden Alın"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Öcalan fiilen serbest kaldı'
    Genel

    Fon skandalının faturası büyüyor - Fon krizi işten çıkarmaları da tetikledi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İslamofobi metastaz yaptı
    Genel

    Emekliler açlığa mahkum
    Genel

    87 yaşında Hafız oldu
    Genel

    Dünyada adaleti yalnızca İslâm’ın sunduğuna inanıyorum
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Meclis’e bilgi vermemiş

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.