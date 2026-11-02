Dijital perhiz yapın

Psikiyatrist ve yazar Prof. Dr. Kemal Sayar, “Dijital perhizler uygulamalıyız. Çünkü çok fazla dijital hayatlar yaşadığımız zaman gerçeği ve gerçek ilişkileri kaybediyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Samsun Kitap Fuarı’na katılan Psikiyatrist ve yazar Prof. Dr. Kemal Sayar, “Durmak Cesareti: Hız Çağında Sükunet” konulu bir söyleşi yaptı. Modern insanın sürekli bir yerlere yetişme, üretme ve başarılı olma telaşı içinde yaşadığını söyleyen Sayar, insanların düşünmekten kaçındıkları için hızlandıklarını ifade etti.

“Hızlanmak bize ölümü unutturuyor”

Sayar, “Çünkü durduğumuz zaman geçmişle ilgili bir sürü düşünce zihnimize üşüşüyor. Bakmak istemediğimiz acılar, kederler gözümüzün içine bakıyor. Ölüm fikriyle boğuşmak zorunda kalıyoruz. Hızlanmak bize günlük hayattaki dertlerimizi ve en temel meselemiz olan ölümü unutturuyor. Unutmak için hızlanıyoruz. Halbuki durmak cesaretini gösterebilsek, birazcık durabilsek düşüneceğiz de. Çünkü durmak düşünmektir aynı zamanda. Düşünmekten kaçtığımız için hızlanıyoruz.” diye konuştu.

“Dijital perhizler uygulamalıyız”

Sosyal medya ve dijital dünyanın insan ilişkilerine etkisine dikkat çeken Sayar, “Dijital perhizler uygulamalıyız. Çünkü çok fazla dijital hayatlar yaşadığımız zaman bir defa gerçeği kaybediyoruz, gerçek ilişkiyi kaybediyoruz” ifadelerini kullandı. İnsanların yüz yüze ve karşılıklı konuşamaz hale geldiğini belirten Sayar, “İnsanı en çok rahat ettiren şey anlaşılmaktır. Anlaşılmadığımızı hissettiğimiz her ilişkide kendimizi eksik bırakılmış hissederiz. Dolayısıyla mümkün olabildiğince organik ilişkiler geliştirmeye gayret etmeliyiz” diye konuştu.

Gençlere “organik hayat” tavsiyesi

Gençlerin ruhlarını besleyecek uğraşlara yönelmeleri gerektiğini belirten Sayar, şu tavsiyelerde bulundu: “Doğada olmalarını, spor yapmalarını, sanatla ilgilenmelerini tavsiye ederim. Ruhlarını besleyecek şeyler yapmalarını tavsiye ederim. Yani ruhlarını çar çöple doldurmasınlar, kafalarının içini ıvır zıvırla doldurmasınlar. Onlara da organik bir hayat tavsiye ederim.” ifadesini kullandı.