Fransa’da öğrenciler yeniden sokağa çıkıyor

Fransa’da öğrenci sendikaları ile hükümet arasındaki eğitim bütçesi ve okul şartlarına ilişkin gerilim sürüyor.

Millî Eğitim Bakanlığının sınıf mevcutlarının azaltılması, yeni öğretmen kontenjanları açılması ve okulların iklim koşullarına uygun hale getirilmesine yönelik taahhütleri öğrencileri ikna etmedi. Sendikalar, lise öğrencilerini kasım ayının ilk haftasında yeniden eyleme çağırdı. Yerel basında yer alan haberlere göre sendikalar, liselilerin 3 ve 5 Kasım’da kuşatma eylemleri düzenlemesini istedi. Eylemlere destek veren muhalif Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Tribune Dimanche gazetesine verdiği röportajda, liselilerin talepleri karşısında hükümetin taahhütlerinin “devede kulak” kaldığını söyledi. Panot, hükümetin liseler ve yükseköğretim kurumları için talep edilen 10 milyar avroluk ek bütçenin çok gerisinde kaldığını belirtti. AA

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