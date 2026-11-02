Babacan: "İlgili Kurumlardaki Yöneticileri Derhal Görevden Alın"

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un gözaltına alınmasının ardından açıklama yapan Ali Babacan, finansal piyasalarla ilgili kurumlardaki tüm yöneticilerin derhal görevden alınması çağrısında bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un fon soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından sert bir açıklama yaparak, finansal piyasalarla ilgili kurumlardaki tüm yöneticilerin derhal görevden alınması çağrısında bulundu .

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin haberi paylaşarak yetkililere seslenen Babacan, ekonomi yönetiminde gecikmeye yer olmadığını vurguladı.

"Finansal piyasalarda 1 dakika bile gecikilmez"

Kararların hızla alınması gerektiğini belirten Babacan, finansal piyasalardaki gecikmelerin telafisi olmayacağını ifade etti. Babacan açıklamasında, "Finansal piyasalarla ilgili kararlar değil 45 gün, değil 1 gün, 1 dakika dahi geciktirilmez. Geciken kararın telafisi olmaz" sözleriyle sürecin aciliyetine dikkat çekti.

"Kazaya karışanlara araç kullandırılmaz"

Soruşturmanın selayeti ve piyasa güveni için radikal adımlar atılması gerektiğini savunan DEVA Partisi lideri, şu ifadeleri kullandı: "İlk gün söyledim, yine söylüyorum: İlgili kurumlardaki yöneticilerin tamamını derhal görevden alın. Kazaya karışanlara bir süre araç kullandırılmaz." (ANKA)