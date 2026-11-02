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3 KASIM 2026 SALI - YIL: 57

Şeffaflık olmadan birlik olmaz

02 Kasım 2026, Pazartesi 23:09
İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı, küresel ekonomik kriz ve artan toplumsal gerilimler karşısında millî birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Avcı, “Şeffaflık olmadan güven olmaz. Adalet olmadan da ne güven kalır, ne birlik” dedi.

İnovatif Stratejik Araştırmalar Merkezi (İNOSAM) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Avcı, küresel ekonominin derin bir krizden geçtiğini, tedarik zincirlerinin kırıldığını, enflasyon, işsizlik ve toplumsal gerilim dalgasının dünyanın dört bir yanında yükseldiğine dikkat çekerek, “Bir ülkeyi ayakta tutan asıl güç, millî birliktir. Vatandaşlarının birbirine ve devletine duyduğu güvendir. Toplumsal dayanışma ve adalet duygusudur. Güven olmadan birlik olmaz. Şeffaflık olmadan güven olmaz. Adalet olmadan da ne güven kalır, ne birlik” diye konuştu.

Adalete güven zedeleniyor

Türkiye’nin önünde duran fon krizi skandalının, basit bir malî olay olmaktan çıktığını söyleyen Avcı, “Bu mesele, Türkiye’nin kurumlarına, ekonomisine ve en önemlisi adalet ve eşitlik duygusuna olan inancı doğrudan ilgilendirmektedir. Bu skandal büyüdükçe, millet ile devlet arasındaki güven bağı her geçen gün biraz daha zedelenmektedir. Oysa biz, tarihin en kırılgan dönemlerinden birinden geçerken, bu bağı güçlendirmek zorundayız; zayıflatmak değil” diye konuştu.

Millete hesap verin

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Avcı şunları söyledi: “Fon kriziyle ilgili tüm gerçekleri, bütün çıplaklığıyla, hiçbir şeyi gizlemeden, 87 milyon vatandaşımızla paylaşın. Kim, neyi, ne zaman yaptı? Bu fon nasıl oluştu, nasıl yönetildi, kimler nemalandı? Tüm belge ve bilgilerle, şeffaf biçimde ortaya koyun. Bu skandala karışan, sorumluluğu bulunan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan; koltuğu, makamı, yakınlığı, siyasî bağlantısı ne olursa olsun, bağımsız ve tarafsız yargının önüne çıkmasını sağlayın. Millete hesap verin. Bu ülkenin size emanet ettiği yetkiyi, bu emanetin hakkını vererek kullanın.”

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

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