Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عدالتِ إلٰهيه عرشِ شريعتده تجلّى ايدييور. اورادن نازل اولان أحكامى دستور العمل ياپيڭز؛ تا كه حقوق اللّه‌ده إذنسز تصرّف لازم گلمه‌سين. Nurdan Katreler Adalet-i İlâhiye arş-ı Şeriatta tecellî ediyor. Oradan nâzil olan ahkâmı düsturu’l-amel yapınız; tâ ki hukukullahta izinsiz tasarruf lâzım gelmesin. Bediüzzaman, Eski Said Dönemi Eserleri, Makàlât, s. 31

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