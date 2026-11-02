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İmbat Madencilik işçilerinin direnişi sürüyor

02 Kasım 2026, Pazartesi 10:54
Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik bünyesinde çalışan maden işçilerinin hak arayış mücadelesi kararlılıkla sürüyor. İşçiler, "maaş ödenecek mi ödenmeyecek mi?" düşüncesinin kaza riskini artırdığına dikkat çekti.

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik bünyesinde çalışan maden işçilerinin hak arayış mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Maaş ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan alacaklarının ödenmesi talebiyle meydanlara inen madenciler, direnişlerinin dün 6. gününü geride bıraktı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek, eylem alanındaki işçileri ziyaret ederek destek verdi. İşçilerin ekonomik kaygılardan uzak bir şekilde çalışması gerektiğini vurgulayan Zeyrek, yetkililere acil çözüm çağrısında bulundu.

"Maaş kaygısı iş kazası riskini artırıyor"

Yaklaşık 20 yıldır yer altında alın teri döken işçilerin bulunduğuna dikkat çeken Şeref Zeyrek, Soma'daki ekonomik sıkıntıların ve kömür satışlarındaki düşüşün sektörü doğrudan etkilediğini belirtti. Bölgedeki termik santralin tam kapasite çalışmasının hem ilçe ekonomisi hem de firmaların rahatlaması açısından kritik olduğunu ifade eden Zeyrek, şöyle konuştu: "Bugün maaş ödenecek mi, yarın ödenmeyecek mi düşüncesiyle iş yerine gelindiğinde verim de düşer, olası kazaların riski de artar. İşçilerimiz evine ne götüreceğini, çocuğuna ve eşine harçlık verip veremeyeceğini düşünmemeli."

"Gerekirse mücadeleyi Ankara'ya taşırız"

İşçilerin 2024 yılından kalan toplu iş sözleşmesi alacaklarının bu hafta içinde ödenmesi gerektiğinin altını çizen sendika yönetimi, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ilan etti. Taleplerin karşılanmaması durumunda eylemlerin boyut değiştireceğini belirten Zeyrek, "Bu eylemi sonuna kadar devam ettireceğiz. Gerekirse Ankara’ya gidip oradaki yetkililere de madencinin sesini duyuracağız" diyerek kararlılık mesajı verdi.

Duygusal anlar ve geniş katılımlı dayanışma

Maden işçilerinin Ege Bölge Şubesi öncülüğünde sürdürdüğü direniş alanında anlamlı anlar da yaşandı. Eylem başlamadan önce Hakkâri’de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü ve tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Madencilerin sesine ortak olmak için alana gelen nişanlı bir çift de baretlerini yere vurarak işçilerin hak arama mücadelesine destek verdi ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi. (ANKA)

Etiketler: İmbat Madencilik işçileri direnişi, Soma maden işçileri eylemi, Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Maden işçileri, Ankara yürüyüşü
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