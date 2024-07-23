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23 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

Etiyopya - Gofa'da heyelan: Ölü sayısı 146'ya yükseldi

23 Temmuz 2024, Salı 12:10
Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Etiyopya'nın güneyindeki Gofa bölgesindeki toprak kaymasında ölenlerin sayısının 146'ya yükseldiği belirtildi.

Yetkililerden Misikir Mitiku, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ölenler arasında arama kurtarma ekibinden kişilerin de olabileceğini kaydetti.

Gofa Valisi Dagmawi Ayele, toplumun bu tip felaketlerle başa çıkmak için daha donanımlı olması gerektiğini belirtti.

Ayele, arama-kurtarma çalışmaları ile heyelanın sebep olduğu can kaybı, zarar ve ziyana yönelik tespit çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Güney Etiyopya'da toprak kaymaları daha çok yağmur mevsimi olan haziran-ağustos döneminde meydana geliyor.

Etiyopya'nın güneyinde dün heyelan nedeniyle en az 20 kişinin öldüğü bildirilmişti.

AA

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  • lisa

    23.7.2024 12:41:17

    üzücü bir gelişme

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Etiyopya - Gofa'da heyelan: Ölü sayısı 146'ya yükseldi

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