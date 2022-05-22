Etna Yanardağı lav püskürttü

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yine faaliyete geçti. Yanardağdan çıkan duman metrelerce yükseğe ulaştı.

Lav ve kül püskürttü, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Dünyanın en aktif yanardağlarından Etna, bir kez daha faaliyete geçti. İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki dağın yamacından akan lav böyle görüntülendi. Üç bin 330 metre yüksekliğindeki Etna, Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı. Yılda birkaç kez faaliyete geçen Etna, nadiren hasara yol açıyor. Yanardağdaki son büyük patlama 1992'de meydana geldi.

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