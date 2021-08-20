Fakir zengin Afganistan

TALİBAN’IN AFGANİSTAN’A HAKİM OLMASI, ÜLKENİN EKONOMİK GELECEĞİNİ ETKİLEYEBİLECEK YAKLAŞIK 1 TRİLYON DOLAR DEĞERİNDEKİ İŞLENMEMİŞ MADEN REZERVLERİNİ YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ.

Talİban’ın Afganistan’a hakim olma süreci, ülkenin ekonomik geleceğini etkileyebilecek yaklaşık 1 trilyon dolar değerindeki işlenmemiş maden rezervlerini yeniden gündeme taşıdı. Afganistan’ın demir, bakır ve altın gibi geleneksel madenlerin yanı sıra, dünyanın en büyük lityum rezervlerinden birine sahip olduğu biliniyor. Dünyanın en fakir ülkelerden biri olan Afganistan’ın sahip olduğu işlenmemiş maden rezervlerinin değerinin 1 trilyon dolara yakın olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, iklim değişikliğiyle mücadelede büyük önem taşıyan şarj edilebilir bataryalar ve benzeri teknolojilerde kullanılan lityumun 21’inci yüzyıl ekonomisi için vazgeçilmez olduğuna dikkati çekiyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), geçtiğimiz aylarda dünyanın iklim kriziyle baş edebilmesi için lityum, bakır, nikel, kobalt ve nadir toprak elementlerinin küresel arzının hızla artması gerektiğini açıkladı.

AFGANİSTAN’IN MADEN GELİRİ ANCAK YILLIK 1 MİLYAR DOLAR!

Ajansın verilerine göre elektrikli taşıtların üretiminde geleneksel taşıtlardan altı kat fazla maden kullanılırken, elektrik altyapıları için büyük miktarda bakır ve alüminyum, rüzgar türbinlerindeki mıknatıslar içinse nadir toprak elementlerinin arzının artmasına ihtiyaç bulunuyor ancak Afganistan bugüne kadar güvenlik sorunları, altyapı yetersizliği ve şiddetli kuraklık sebebiyle maden kaynaklarından faydalanamadı. Eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Orta Asya Direktörü Mosin Khan’a göre Afganistan’ın maden geliri ancak yıllık 1 milyar dolar düzeyinde. Bu gelirin yüzde 30 ila 40’ının yolsuzluğa gittiğini tahmin edildiğini belirten Khan’a göre, devlet otoritesinin zayıf olduğu birçok ülkede olduğu gibi Afganistan’da da tabiî kaynaklar halka ve yerel ekonomiye yeterince fayda sağlamıyor. Taliban’ın ülkenin maden endüstrisini geliştirme şansı bulunsa da ülkede güvenlik ve insani problemlere öncelik vereceği öngörülüyor. New York - aa

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ÇİN İÇİN BİR FIRSAT OLABİLİR

Uzmanlar, Afganistan’daki rezervlerin dev- let destekli projeler için bir fırsat olabileceğini belirtiyorlar. Özellikle de Çin’in önemli bir yeşil enerji geliştirme programına başladığı dönemde, Afganistan’daki lityum ve nadir toprak elementleri, nadir toprak elementleri madenciliğinde dünya lideri olan ülkenin uzun vadeli planları arasında yer bulabilir.