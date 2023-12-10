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10 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Felaket değil, kıyamet

10 Aralık 2023, Pazar 01:06
Birleşik Krallık (BK) merkezli kâr amacı gütmeyen yardım kuruluşu Oxfam’dan Büşra Halidi, “Gazze’deki durum sadece bir felaket değil, tam anlamıyla bir kıyamet” dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Gazze’de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto eden ABD yönetimine, Britanya merkezli yardım kurumları konfederasyonu Oxfam’dan da sert tepki geldi. Oxfam Amerika Başkanı ve CEO’su Abby Maxman, açıklamasında, dünyanın, “Gazze’deki korkunç katliamın sona ermesi, rehinelerin serbest bırakılması ve Filistinlilerin hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardım etmeye odaklanmaya hazır” olduğunu belirtti. CEO, Biden yönetiminin “insan haklarını ve kurallara dayalı uluslararası düzeni destekleme iddiasındaki azametli retoriğinin gereğini yerine getirme fırsatını kaçırdığını” söyledi. BK’deki Çocukları Kurtarın Vakfı’ndan Aleksandra Sahiye ise hastanelerde anestezi olmadan amputasyon yapıldığını ve bazı hastaların yaralarından kurtçuklar çıkarıldığını söyledi. Sahiye, “Gazze’de yaşanan dehşeti anlatacak kelime bulmakta gerçekten zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Doktor yolu gözlüyorlar

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post da, İsrail bombardımanı altındaki Gazzelilerin bir yandan da salgın hastalıklarla mücadele ettiğini yazdı. Gazze’nin güneyindeki Refah bölgesinde görev yapan acil servis doktoru İmad Hams, özellikle mülteci kamplarında salgın hastalıkların arttığına dikkat çekerek şunları söyledi: Mülteci kamplarında yaptığımız incelemelerde, nüfusun artması, içme suyu kaynaklarına erişilememesi ve bozulmuş gıdalar nedeniyle büyük bir hepatit salgını tespit ettik. Bu, ölüme yol açan ciddi bir hastalık. Enfeksiyonun boyutuna dair net bilgiler edinmenin henüz mümkün olmadığını belirten doktor, kötü hijyen koşulları sebebiyle birçok hastalığın yayıldığına ve özellikle çocukların risk altında olduğuna işaret etti.

İSRAİL ORDUSU GAZZE’DE KÜLTÜREL MİRASI DA YOK EDİYOR

Gazze Şeridi, tarihi Filistin topraklarında İslami eserlere olduğu gibi, Hristiyanlığın da en eski dini yapılarına ev sahipliği yapıyor. İsrail uçakları son olarak bugün, Gazze'nin Eski Şehir'indeki tarihi Osman bin Kaşkar Camii hedef aldı. Miladi 1223 yılında inşa edilen ve Gazze’nin en eski yapılarından biri olan camiye yönelik saldırıda onlarca kişi yaralanırken, tarihi yapıda hasar meydana geldi. İsrail ordusu, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi genelinde 9 yayınevi ve kütüphaneyi yerle bir etti; 21 kültür merkezi, 3 sanat ve yapım stüdyosu ile Eski Şehir bölgesinde cami, kilise ve müzeler dahil 20 tarihi yapıyı kısmen veya tamamen yıktı.

(Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

 

AA

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