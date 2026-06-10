Filipinler'deki 7,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 45 oldu

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Sivil Savunma Bürosu (OCD), depremde yaşanan kayıplara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 45 kişinin deprem nedeniyle öldüğü, 630 kişinin yaralandığı ve 17 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyinden (NDRRMC) yapılan açıklamada da 2 bin 994 evin depremde hasar gördüğü aktarıldı. Öte yandan, Filipin Ordusu ise depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma ekibi görevlendirdiğini bildirdi. Çok sayıda konut ve altyapı tesisi zarar gördü, depremden yaklaşık 88 bin kişi etkilendi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'da Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklamıştı. "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor. AA

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