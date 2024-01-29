"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Filistin’e destek eylemleri sürüyor

29 Ocak 2024, Pazartesi 00:20
Dünyanın her noktasında Filistin’e destek gösterileri devam ediyor.

İsrail soykırım davasında yalnız kaldı
İsrail ve destekçileri zorda
Seyirci kalmadık, kalmayacağız
'Uluslararası Adalet Divanının kararı İsrail’in kaçış sürecini sonlandırdı'
'Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı uluslararası hukuk açısından bir zafer'

İspanya’nın başkenti Madrid’de Filistin’e destek için yürüyen binlerce kişi, uluslararası topluma “derhal ve kalıcı ateşkes için İsrail’e baskı yapması” çağrısında bulundu. “Madrid Filistin ile Üniter Asamblesi” adlı örgütün çağrısıyla organize edilen, toplamda 187 dernek ve kuruluşun destek verdiği gösteri için Avila, Barselona, Sevilya, Valladolid, Leon, Bilbao, Burgos’un da aralarında olduğu İspanya’nın 20 kentinden binlerce kişi Madrid’e geldi.

“Her zaman Filistin direnişiyle” başlığı altında kent merkezinde yapılan yürüyüşte Filistin bayrakları taşıyan İspanyollar, “İsrail’e boykot”, “Bu bir savaş değil, soykırım”, “Katil Netahyahu”, “Özgür Filistin”, “Adalet”, “İsrail vuruyor, ABD ve AB sponsorluk yapıyor” sloganları attı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Gazze’ye yönelik süren saldırılarına karşı düzenlenen yürüyüşte, soykırıma son verilmesi çağrısı yapıldı. Göstericiler Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak Mariahilfer Strasse’de toplandı.

Katılımcılar, Filistin halkının uzun süredir yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, soykırımın son bulması ve cezasız kalmaması için mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı. Yürüyüş, Kahramanlar Meydanı’nda sona erdi. İtalya’da Yahudi Toplumu’nun baskısıyla ertelenen Filistin’e destek gösterileri, valiliklerin yasak kararına rağmen Roma ve Milano’da binlerce kişinin meydanlara inmesiyle yapıldı.

AA

Okunma Sayısı: 303
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin’e destek eylemleri sürüyor

    Soykırıma yardımcı olmayın

    Hürriyetlerin en çok hasar aldığı 6 ülkeden biriyiz

    Asgari ücretli için ev almak sadece hayal

    Soykırımı saklayamazsınız

    Tarihi bir karar

    Blinken'ın evinin önünde "Gazze'de ateşkes" çağrısı: "Kanlı Blinken" - "Blinken, İsrail'in Terörünü Destekliyor"

    Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yetkililerden ve siyasilerden açıklamalar

    Nazlı Ilıcak tahliye edildi

    Japonya'daki depremlerde ölü sayısı 236'ya yükseldi

    'Gazze'de doktorlar, bazı ameliyatları ''anestezisiz'' yapıyor'

    MTV ödemelerinde son günler

    Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısı

    Netanyahu çok yakın bir gelecekte tutuklanabilir

    Euro-Med: Dünya, Gazze'de açlık çeken sivillerin kasten öldürülmesini durdurmalı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı

    ABD'li bağımsız Senatör Sanders: ABD, Netanyahu'nun insanlık ve yasa dışı savaşına yardımları durdursun

    İstanbullulara kar yağışı uyarısı

    İsrail soykırım davasında yalnız kaldı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Latife Hanım ve Kemalistler
    Süleyman KÖSMENE

    Belaları celbeden on beş cürüm
    Mehmet KARA

    “Sessiz kalın!” dedi öyle de yaptılar
    Ali FERŞADOĞLU

    Vatandaşta bu ense varken...
    H. Cafer Seyyidoğlu

    Çöp kokusuna çare bul(a)mayanlar...
    H. Muharrem OKUR

    Zübeyir Gündüzalp Ağabeyden ders
    Yeni Asya'dan Size

    Fidanlık 2. yılında
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Bir oryantaliste cevap
    Genel

    Filistin’e destek eylemleri sürüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.