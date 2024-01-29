Filistin’e destek eylemleri sürüyor

Dünyanın her noktasında Filistin’e destek gösterileri devam ediyor.

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İspanya’nın başkenti Madrid’de Filistin’e destek için yürüyen binlerce kişi, uluslararası topluma “derhal ve kalıcı ateşkes için İsrail’e baskı yapması” çağrısında bulundu. “Madrid Filistin ile Üniter Asamblesi” adlı örgütün çağrısıyla organize edilen, toplamda 187 dernek ve kuruluşun destek verdiği gösteri için Avila, Barselona, Sevilya, Valladolid, Leon, Bilbao, Burgos’un da aralarında olduğu İspanya’nın 20 kentinden binlerce kişi Madrid’e geldi.

“Her zaman Filistin direnişiyle” başlığı altında kent merkezinde yapılan yürüyüşte Filistin bayrakları taşıyan İspanyollar, “İsrail’e boykot”, “Bu bir savaş değil, soykırım”, “Katil Netahyahu”, “Özgür Filistin”, “Adalet”, “İsrail vuruyor, ABD ve AB sponsorluk yapıyor” sloganları attı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Gazze’ye yönelik süren saldırılarına karşı düzenlenen yürüyüşte, soykırıma son verilmesi çağrısı yapıldı. Göstericiler Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak Mariahilfer Strasse’de toplandı.

Katılımcılar, Filistin halkının uzun süredir yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, soykırımın son bulması ve cezasız kalmaması için mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı. Yürüyüş, Kahramanlar Meydanı’nda sona erdi. İtalya’da Yahudi Toplumu’nun baskısıyla ertelenen Filistin’e destek gösterileri, valiliklerin yasak kararına rağmen Roma ve Milano’da binlerce kişinin meydanlara inmesiyle yapıldı.