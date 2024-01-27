'Uluslararası Adalet Divanının kararı İsrail’in kaçış sürecini sonlandırdı'

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Tel Aviv aleyhinde açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararının İsrail’in "cezalandırılmaktan kaçış sürecini sonlandırdığı" değerlendirmesinde bulundu.

'Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı uluslararası hukuk açısından bir zafer'

Iştiyye, UAD’nin Tel Aviv aleyhinde açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

“Bu karar, İsrail'in cezadan kaçış sürecinin sonu ve İsrail'e yardım eden ülkeleri bu yardımı bırakmaya zorlama anlamına geliyor.” ifadelerini kullanan Iştiyye, UAD’nin, Gazze Şeridi’nde yaşanan vahşet ve trajediyi göz önünde bulundurarak derhal ateşkes kararı almasını beklediklerini ve İsrail’in sanık sandalyesine oturtulmasının önemini vurguladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde yaşanan insani krizin sorumlusu olduğunu belirten Iştiyye, uluslararası toplumdan, Gazze Şeridi’ne acil insani yardımın girişi konusunda İsrail’e baskı yapmasını istedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti’ne Filistin halkına ilişkin tutumundan dolayı teşekkürlerini sunan Iştiyye, Güney Afrika’nın profesyonelce İsrail’i Filistin halkına karşı işlediği suçlardan dolayı mahkemeye sürdüğünü kaydetti.

Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023’te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı’nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak’ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemlerle birlikte, ordusunun söz konusu maddedeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına hükmetti.

Gazze’deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımların atılmasına karar veren UAD, İsrail'in Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemler ile Gazze’deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasını ve kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasını istedi.