"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 OCAK 2024 PAZAR - YIL: 54

İsrail soykırım davasında yalnız kaldı

28 Ocak 2024, Pazar 01:12
İSRAİL’İN GAZZE’DE SOYKIRIMI ÖNLEMEK İÇİN TÜM TEDBİRLERİ ALMASINA HÜKMEDEN ULUSLARARASI ADALET DİVANINDAKİ KARARLARDA, YARGIÇLARIN OYBİRLİĞİNE YAKLAŞTI.

İsrail ve destekçileri zorda
Seyirci kalmadık, kalmayacağız
'Uluslararası Adalet Divanının kararı İsrail’in kaçış sürecini sonlandırdı'
'Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı uluslararası hukuk açısından bir zafer'

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail’in Gazze’de soykırımı önlemek için gerekli tüm tedbirleri almasına büyük oy farkıyla hükmederken İsrail’in yalnız kalması dikkati çekti.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail’i Gazze’de soykırım işlemekle suçlayarak açtığı davada talep edilen ihtiyati tedbirler büyük farkla kabul edilirken İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren tek yargıç, Ugandalı Julia Sebutinde oldu. Divan’ın İsrail aleyhinde aldığı ihtiyati tedbir kararlarının ikisinde, İsrail hükümeti tarafından sadece bu dava için mahkemeye atanan İsrailli hakim, ülkesi aleyhinde oy kullandı. İsrail hükümeti tarafından bu dava için mahkemeye ad-hoc hakim olarak atanan eski İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Aharon Barak, üçüncü ihtiyati tedbir kararı olan “İsrail devletinin Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere soykırım uygulanmasının doğrudan ve aleni olarak tahrik edilmesinin cezalandırması ve önlemesi için tüm tedbirleri alması” konusunda çoğunlukla birlikte hareket ederek lehte oy kullanırken bu tedbire itiraz eden tek üye Ugandalı Sebutinde oldu.

 

Tek itiraz Ugandalı hakimden geldi

Barak ayrıca İsrail devletinin Gazze’ye acil ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin ve insani yardımların sağlanması konusunda derhal etkili önlemler alması kararına da destek verirken bu ihtiyati tedbire tek itiraz Ugandalı Sebutinde’den geldi. Böylece söz konusu 2 ihtiyati tedbir kararı 1’e karşı 16 oyla kabul edildi. Mahkemenin büyük oy farkıyla karar verdiği diğer ihtiyati tedbirler olan İsrail’in Gazze’de soykırım işlenmesini önlemek için elinden gelen tüm önlemleri alması, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi’nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle alması, Gazze’deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi’nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler alması ve bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme’ye bir rapor sunması konusunda Ugandalı Julia Sebutinde ve İsrailli Aharon Barak birlikte hareket ederek aleyhte oy kullanırken diğer tüm üyelerin lehte oy kullanmasıyla kararlar 2’ye karşı 15’le alındı.

 

AA

Okunma Sayısı: 287
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail soykırım davasında yalnız kaldı

    Gazzeli kıtlık sebebiyle ölümle karşı karşıya

    İsrail ve destekçileri zorda

    ABD yönetimi F-16 satışını Kongre’ye bildirdi

    Motorine bir büyük zam daha

    Seyirci kalmadık, kalmayacağız

    İsrail Savunma Bakanı: Ahlâk dersine ihtiyacımız yok

    Bu yılki vakalar çok daha ağır seyrediyor

    Nüfusun yüzde 25’i icralık

    Ankara’da simit 15 TL oldu

    DSÖ: Gazze’de ateşkes fazlasıyla gecikti - BM: Gazze’de durum çok trajik

    İzmirliler yine deprem korkusu yaşadı

    “Afrika yoksul olamayacak kadar zengin”

    Babacan: İsrail artık soykırım şüphelisi

    Netanyahu’yu görevden alın

    İktidar faize sarıldı

    Özel okul ücretlerine % 56 zam yapılacak... Ailelerin gelecek yıl da cepleri yanacak!

    'Uluslararası Adalet Divanının kararı İsrail’in kaçış sürecini sonlandırdı'

    'Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı uluslararası hukuk açısından bir zafer'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyonist azgınlığa müthiş bir hukuk şamarı
    Genel

    Motorine bir büyük zam daha
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ayasofya 500 sene devam eden kudsî vaziyetine çevrilmeli
    Mehmet KARA

    Her şey bir talimata bakıyor da!
    Faruk ÇAKIR

    Faiz imtihanı
    Ahmet BATTAL

    Bulanık rejim ihracatçıları
    Genel

    İsrail soykırım davasında yalnız kaldı
    Feyzullah ERGÜN

    Hastalıkların kaynağı: Gizli açlık -2
    Genel

    İsrail ve destekçileri zorda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.