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28 OCAK 2024 PAZAR - YIL: 54

İsrail ve destekçileri zorda

28 Ocak 2024, Pazar 00:48
BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES, UAD’NİN İSRAİL’E YÖNELİK ALDIĞI İHTİYATİ TEDBİR KARARLARININ TÜM TARAFLAR İÇİN BAĞLAYICI OLDUĞUNU BELİRTİRKEN, FİLİSTİN ULUSAL GİRİŞİM HAREKETİ GENEL SEKRETERİ MUSTAFA EL-BERGUSİ DE “BU KARAR, İSRAİL’İ VE DESTEKÇİLERİNİ GAZZE ŞERİDİ’NDE VE TÜM FİLİSTİN’DE İŞLEDİĞİ SAVAŞ SUÇLARI VE SOYKIRIMDAN SORUMLU TUTMANIN BAŞLANGICIDIR” DEDİ.

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Birleşmş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail’e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararlarının tüm taraflar için bağlayıcı olduğunu belirtti.

Guterres, UAD’nin “İsrail’in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri alması” ve “İsrail devleti, Gazze’de yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı” hükümlerini not ettiğini belirtti.

Bu bir başlangıç

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Tel Aviv aleyhinde açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararıyla ilgili, “Bu karar, İsrail’i ve destekçilerini Gazze Şeridi’nde ve tüm Filistin’de işlediği savaş suçları ve soykırımdan sorumlu tutmanın başlangıcıdır.” dedi. Bergusi, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu karar, İsrail’i ve destekçilerini Gazze Şeridi’nde ve tüm Filistin’de işlediği savaş suçları ve soykırımdan sorumlu tutmanın başlangıcıdır.” dedi. Bu kararın, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yürüttüğü “vahşi soykırım savaşını” durdurmaya ve Gazze Şeridi’nin tüm insani yardımları sokmaya zorlayacağını belirten Bergusi, “İsrail, işlediği savaş suçlarını durduruncaya, işgaline, yarattığı ırkçı apartheid sistemine ve ahlaksız Yahudi yerleşimci sömürgeciliğine son verene kadar uluslararası güçlere, kurumlara ve ülkelere, İsrail’e yaptırımlar uygulamaya, boykot etmeye ve yatırımlarını geri çekmeye çağrıda bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı

İsrail ve yandaş aktörlere uyanma çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, “İşgalci güç İsrail de dahil olmak üzere tüm devletlere UAD’ın hükmettiği tüm geçici tedbirlerin uygulanmasını sağlama çağrısında bulunuyoruz, bu bağlayıcı bir hukuki yükümlülüktür” dedi. UAD’ın kararının İsrail ve onun cezadan kaçmasını sağlayan aktörlere “uyanma çağrısı” olması gerektiğini dile getiren Filistin Dışişleri Bakanı, “Artık devletlerin, İsrail’in Gazze’deki Filistin halkına başlattığı soykırım savaşını durdurmaya ve ortağı olmamaya yönelik yasal yükümlülükleri var. UAD’ın kararı, hukukun üstünde hiçbir devletin olmadığına yönelik önemli bir hatırlatma mesabesindedir” dedi.

AA

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