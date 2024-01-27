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28 OCAK 2024 PAZAR - YIL: 54

Seyirci kalmadık, kalmayacağız

27 Ocak 2024, Cumartesi 21:30
Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail aleyhindeki kararının ardından ateşkes için ortak bir çaba gösterilmesi ve iki devletli kalıcı bir çözüm için müzakerelere başlanması gerektiğini söyledi.

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Ramaphosa, karar sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, “İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını soykırım eylemleri olarak nitelendirdik ve İsrail’in sorumlu tutulmak zorunda olduğunu söyledik. Bugün Uluslararası Adalet Divanı bizi haklı buldu. Bazı kişiler, bu işe karışmanın Güney Afrika’nın işi olmadığını söyledi. Bizler Güney Afrikalılar olarak, bize karşı işlenen suçların başka yerlerde başka insanlara karşı işlenmesine de seyirci kalmayacağız” ifadelerini kullandı. UAD’nin ortada makul bir soykırım vakası olduğuna hükmettiğine işaret eden Ramaphosa, Gazze halkının güvenliğinin sağlanması için önemli bir adımın atıldığını vurguladı. “UAD tarafından verilen karar bağlayıcıdır ve hukukun üstünlüğüne saygı duyan bir devlet olarak İsrail’in UAD tarafından verilen tedbirlere uyması bekliyoruz.” diyen Ramaphosa, adaletten yana durmayı sürdüreceklerini ifade etti. Ramaphosa konuşmasında Nelson Mandela’nın, “Herkes için adalet olsun, herkes için barış olsun.” sözlerini de hatırlattı.

 

AA

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