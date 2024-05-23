Filistin’i tanımalar barış yolunda adım - Tüm ülkelere Filistin’i tanıma çağrısı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin’i tanıma kararını barış yolunda atılmış bir adım olarak değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin’i resmen tanıyacağını açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Safedi, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile başkent Amman’da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Safedi, Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin’i tanıyacaklarına dair açıklamalarına atıfta bulunarak, “Bu ülkelerin Filistin Devleti’ni tanıma kararı, barışa giden yolun 4 Haziran 1967 çizgisinde, bağımsız, egemen ve başkenti işgal altındaki Kudüs olan Filistin devletini temsil eden iki devletli çözüm olduğunu teyit etmek için önemli ve esaslı bir adımdır.” ifadelerini kullandı. Safedi, yakında başka ülkelerin de İspanya, Norveç ve İrlanda’ya katılacağını dile getirdi.

Amman - aa

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Slovenya da sırada

Slovenya Başbakanı Robert Golob; İspanya, İrlanda ve Norveç’in 28 Mayıs’ta Filistin devletini tanıyacaklarını belirtmelerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, “İspanya, İrlanda ve Norveç liderlerinin Filistin’in tanınmasına ilişkin bugünkü açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ise 9 Mayıs’ta ülke basınına yaptığı açıklamada, hükümetin Filistin devletini tanımaya yönelik prosedürü başlattığını ifade ederek tanıma kararının 13 Haziran’a kadar Slovenya Meclisine iletileceğini söylemişti.

Haber Merkezi

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Tüm ülkelere Filistin’i tanıma çağrısı

Suudi Arabistan, Mısır ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin’i resmen tanıyacağını açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa ülkeleri Norveç, İrlanda ve İspanya’nın kararlarını Filistin devleti için olumlu bir gelişme olduğu belirtildi.

Dost olarak nitelendirilen ülkelerin söz konusu duyurduğu kararın takdir edildiği açıklamada, uluslararası toplumun teyit ettiği Filistin halkının kaderini belirleme hakkına vurgu yapıldı. Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyesi ülkeler başta olmak üzere dünyadaki tüm ülkelere Filistin’i tanıma çağrısı yapıldı.

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