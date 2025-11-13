"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsrailliler bir camiyi daha kundakladı!

13 Kasım 2025, Perşembe 13:33
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde bir camiyi kundakladı ve duvarlarına ırkçı yazılar yazdı.

Şahitlerden edinilen bilgiye göre, silahlı gaspçı İsrailliler Selfit'in Deyr İstiya beldesine baskın düzenledi.

Beldedeki el-Hacce Hamide Camisi'ni ateşe veren saldırgan İsrailliler, caminin duvarlarına ırkçı yazılar yazdı.

Caminin bazı bölümlerine zarar veren yangın bölge sakinleri tarafından söndürüldü.

Filistin Vakıflar Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin camiyi hedef alan "iğrenç saldırısı" kınandı.

El-Hacce Hamide Camisi'nin kundaklanmasının provokatif eylemlerine son vermeyen İsrail'in Filistin'deki İslam ve Hristiyan mukaddesatına yönelik vahşetinin bir yansıması olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İşgalcilerin ve yerleşimcilerin tekrarlanan saldırıları nedeniyle artık güvenli ibadethane kalmadı." ifadesi kullanıldı.

Yerel kaynaklara göre, camiyi hedef alan saldırı işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun koruması altında Filistinlilere ve mülklerine yönelik gaspçı İsraillilerin saldırılarının arttığı bir dönemde gerçekleşti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde İsrail ordusunun baskınları ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında çok sayıda Filistinli yaralandı.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre saldırgan gaspçı İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 7 bin 154 saldırı düzenledi, 33 Filistinliyi öldürdü ve 33 topluluğu zorla yerinden etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait serayı ve su kuyusunu yıktı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin tarım için kullandığı bir serayı yıktı ve su kuyusuna zarar verdi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, saldırgan İsrailliler, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinin doğusundaki Halayel el-Luz bölgesine baskın düzenledi.

Bölge sakini Mahmud Abayat, gaspçı İsraillilerin bir serayı yıktığını ve bir su kuyusuna zarar verdiğini söyledi.

Abayat, gaspçı İsraillilerin, daha önce çiftliği yıkılan kardeşi Muhammed'e ait 20 demir direği çaldığını belirtti.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Halayel el-Luz'da Filistinlilerin mülklerine yönelik saldırılarını artırdı.

İsrailliler, bu saldırılarda tarım arazilerini, hayvan çiftliklerini, ağaçları ve evleri hedef alıyor.

Yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri yerinden etmek ve topraklarında yerleşim kurmak amacıyla saldırılar düzenlediklerini belirtiyor.

AA

