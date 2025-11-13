"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

G7 ülkeleri, Sudan'da derhal ateşkes çağrısı yaptı

13 Kasım 2025, Perşembe 09:55
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) siviller ile yardım görevlilerine yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak, derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Kanada, ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Avrupa Birliğinden (AB) temsilciler, Kanada'nın Niagara bölgesindeki toplantılarının ardından ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Sudan'da HDK'nin siviller ile yardım görevlilerine yönelik saldırılarının şiddetle kınandığı belirtilerek, bu savaşın yol açtığı kıtlığın, dünyanın en büyük insani krizine dönüştüğü vurgulandı.

"Hızlı Destek Kuvvetleri ve Sudan Silahlı Kuvvetleri'ni insan haklarına saygı göstermeye, gerilimi düşürmeye, derhal ve kalıcı bir ateşkese bağlı kalmaya ve insani yardımların hızlı ve engelsiz geçişini sağlamaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, barış ve güvenliğin yeniden sağlanmasına yönelik diplomatik çabaların desteklendiği bildirildi.

Açıklamada, Gazze'ye insani yardımın engelsiz girişine izin verilmesi çağrısı yapılarak, ateşkes anlaşmasına desteklerini yineledikleri aktarıldı.

Çin'in askeri yığınağını artırmasından endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, Pekin yönetimine "şeffaflığı artırma" çağrısından bulunuldu.

Rubio, HDK'ye silah desteğinin durdurulması gerektiğini belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Sudan'da saldırılarına devam eden Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) yönelik silah desteğinin durdurulması gerektiğini söyledi.

Rubio, Kanada'nın Niagara bölgesinde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sudan'da yaşananların "dehşet verici" olduğunu belirten Rubio, bu konuda Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte çalıştıklarını, "ilgili taraflara baskı uyguladıklarını" dile getirdi.

Rubio, "(Silah) Bu desteğin kesilmesi gerekiyor. HDK'nin dışarıdan yardım aldığı açık, bu yardımın sadece finansman sağlayan bir ülkeden gelmediği de ortada. Aynı zamanda bazı ülkeler, bu yardımların sevkiyatı ve taşınması için kendi topraklarının kullanılmasına da izin veriyor." ifadelerini kullanarak, bu konuda herhangi bir ülkeyi doğrudan hedef almak istemediğini söyledi.

Bakan Rubio ayrıca, İngiltere'nin Karayipler'de "uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere" yönelik ABD saldırılarından duyduğu endişe nedeniyle Washington ile istihbarat paylaşımını durdurduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığını savundu.

Avrupa'da dile getirilen, bu saldırıların uluslararası hukuku ihlal edebileceği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Rubio, "Bence Avrupa Birliği'nin uluslararası hukukun ne olduğuna karar verme yetkisi yok." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

AA

Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    G7 ülkeleri, Sudan'da derhal ateşkes çağrısı yaptı

    Balıkesir'de peş peşe 4 deprem meydana geldi

    Şehitler dualarla... Türkiye şehitlerine ağladı - Şehitler için taziye yağdı

    70'den fazla sporcudan UEFA Başkanı Ceferin'e mektup: İsrail derhal men edilsin!

    Tayland, Kamboçya tarafına ateş açtı

    Belçika’da "TRUMP" isimli parti kuruldu

    Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu askıya alındı

    Mekke'nin güneyinde sel meydana geldi

    Yeneroğlu: Raşid Gannuşi serbest bırakılmalı

    Gasp ettiğiniz enflasyon farkını iade edecek misiniz?

    TBMM kararlarına yargı denetimi kalktı

    Hukukçular: Çelişkiler var, ikna edici değil

    Sağlıkta yeni dönem

    Kriz dönemlerinde iş ahlâkı da bozuluyor

    Şartlara uymadan AB’ye girilir mi?

    MSB: Düşen kargo uçağının enkazında incelemelere başlandı

    Kıbrıs açıklarında bir deprem daha

    Bahçeli: Uçak kazası dikkatle araştırılacak

    Ticarilerde kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım'da başlıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Sağlıkta yeni dönem
    Genel

    Şehitler dualarla... Türkiye şehitlerine ağladı - Şehitler için taziye yağdı
    Genel

    Mekke'nin güneyinde sel meydana geldi
    Genel

    TBMM kararlarına yargı denetimi kalktı
    Genel

    Hukukçular: Çelişkiler var, ikna edici değil
    Genel

    Gasp ettiğiniz enflasyon farkını iade edecek misiniz?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Yeneroğlu: Raşid Gannuşi serbest bırakılmalı
    Genel

    Kur’ân, sayılarla da mucize

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.