Filistinlilerden 'ilhak' protestosu

Filistinliler, İsrail’in Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planı ile yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerini protesto etti.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ürdün Vadisi bölgesinin kuzeyinde toplanan onlarca Filistinli, İsrail’in işgal, ilhak ve Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerini protesto eden sloganlar attı. Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin el koyduğu topraklara yakın noktada düzenledikleri gösteride Filistin bayrakları ile İsrail’i protesto eden ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdı. Gösteriye katılan Fetih Hareketi’nin Tubas kenti sorumlusu İsa Savafta, İsrail askerlerinin, Filistinlilerin Yahudi yerleşimcilerin el koyduğu toprakların yakınında düzenlenen gösteriye katılmasına engel olduğunu belirtti. Savafta, bu gösterinin İsrail’in ilhak ve Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine karşı düzenlenecek olan gösteriler dizisinin bir parçası olduğunu kaydetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak etme planının uygulanabilirliğinin hala mümkün olduğunu söylemişti. AA

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