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Motorin zammı tabelaları da vurdu: Üç haneli fiyatlar ekrana sığmadı

17 Eylül 2026, Perşembe 09:38
Motorinin litre fiyatına gelen son zamla birlikte bazı illerde fiyatlar 100 liranın üzerine çıktı. Isparta’da motorin 102,70 liraya yükselirken, yıllardır iki haneli rakamlara göre kullanılan bazı akaryakıt tabelaları yeni fiyatı göstermekte yetersiz kaldı. İstasyonlar çözümü ek fiyat etiketleri kullanmakta buldu.

Motorinin litre fiyatı, 14 Eylül’de gelen 6,62 liralık artışın ardından bir kez daha zamlandı.

Bugünden itibaren geçerli olan 4 lira 60 kuruşluk artışla birlikte Isparta’daki bir akaryakıt istasyonunda motorinin litre fiyatı 97,95 liradan 102,70 liraya yükseldi.

Ancak fiyatların üç haneye çıkmasıyla birlikte bazı istasyonların tabelaları yeni rakamları göstermekte yetersiz kaldı.

TABELALAR ÜÇ HANELİ FİYATA YETMEDİ

Akaryakıt istasyonlarında uzun süredir kullanılan ve iki haneli fiyatlara göre tasarlanan tabelalar, motorinin 100 lirayı aşmasıyla birlikte yeni bir sorun ortaya çıkardı.

Bazı istasyonlarda güncel fiyatların tüketiciye gösterilebilmesi için ilave fiyat etiketleri kullanılırken, bazı noktalarda ise eski nesil tabelaların kullanılmaya devam ettiği görüldü.

“EKONOMİMİZ GÜNDEN GÜNE CEBİMİZDEN GİDİYOR”

Vatandaşlar, akaryakıta gelen zamların ulaşım, nakliye ve temel tüketim ürünleri başta olmak üzere birçok alanda fiyat artışına yol açacağını söyledi.

Hüseyin Koçak, zamların ekonomik olarak kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek, “Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah bu şeyler düzelir bir an evvel. Savaşın etkileri galiba...” dedi.

Koçak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin meyve, sebze ve ulaşım maliyetlerini de artıracağını ifade etti.

“ÇARE YOK”

Halil Karabıçak ise zamların artık vatandaş tarafından kanıksandığını belirterek, “Zammı da alacağız, zamsızı da alacağız. Çare yok. Yani etkiler de herkese aynı” ifadelerini kullandı.

“100 TL’YE 10 LİTRE YAKIT ALACAKSIN”

Akaryakıt zamlarına tepki gösteren Mehmet Özgür Ergül ise fiyatların daha da yükselebileceğini savunarak vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

Ergül, akaryakıttaki artışın nakliye maliyetleri üzerinden temel tüketim ürünlerine de yansıyacağını belirterek, “Şimdi 100 TL'ye mesela 10 litre yakıt alacaksın. 10 litre yakıtla nereye gidebileceksin?” diye konuştu.

“GELİRLERİMİZ VE GİDERLERİMİZ BİRBİRİNİ DENGELEMIYOR”

Apti Türk de akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin vatandaşların gelir-gider dengesini bozduğunu söyledi.

Türk, “Ekonomimiz günden güne cebimizden gidiyor yani. Gelirlerimiz ve giderlerimiz birbirini dengelemiyor.” dedi.

Akaryakıta gelen zamların zincirleme şekilde hayatın birçok alanını etkilediğini ifade eden Türk, “Yakıta gelen her şey içtiğimiz suya varana kadar... Yediğimiz ekmeğe varana kadar... Bütün her şeyimizi etkiliyor.” ifadelerini kullandı. Isparta - Anka

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