Forrest’tan, Gazze’ye 10 milyon dolar yardım

Avustralyalı maden işletmecisi milyarder Andrew Forrest, sivil toplum kuruluşu Minderoo Vakfı aracılığıyla İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’ye 10 milyon dolar yardımda bulunacağını açıkladı.

Minderoo Vakfı’nın internet sitesinde, Gazze’ye bulunulacak yardıma ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Forrest’ın, Dünya Merkez Mutfağı (WCK) ve Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı’na (WFP) 10 milyon dolar yardım yapacağı belirtildi. Diğer hayırseverlere de yardım çağrısında bulunulan açıklamada, “Çocuklar açlıktan ölürken Minderoo Vakfı eli kolu bağlı oturmayacak.” ifadesi kullanıldı. AA

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