"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Fransa'da toplu taşımada maske zorunluluğu kaktı

16 Mayıs 2022, Pazartesi 12:56
Fransa'da bugünden itibaren toplu taşıma araçlarında Kovid-19 salgınına karşı maske kullanma zorunluluğu sona erdi.

Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın, ülkedeki Kovid-19 vaka sayılarının düşmesi üzerine geçen hafta yaptığı açıklama uyarınca toplu taşıma araçlarında maske kullanılması uygulaması bugün itibarıyla kaldırıldı.

Hastane ve sağlık kuruluşlarında maske ve sağlık kartı gösterme zorunluluğu devam edecek.

Ülkede toplu taşıma ve sağlık kuruluşları dışında tüm kapalı alanlarda maske kullanma ve aşı belgesi gösterme zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Gültekin

    16.5.2022 16:22:30

    Artık Covid-19 salgınının hiç bir espirisi kalmadığını, bir çok devlet anladı ve Fransa gibi, bütün önlemleri kaldırarak üretime ağırlık verilmesi şart oldu. Hızlı üretim ile kayıplarımız telafi edilmelidir.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

EYT sandıkta hesap soracak

Avrupa’dan raportör geliyor

DEVA mitingine keyfî engel

İsveç parlamentosunda NATO üyeliği tartışılıyor

Rusya'dan Finlandiya ve İsveç açıklaması

AB dışişleri bakanları toplandı

Avusturya'ya girişlerde tüm salgın kısıtlamaları kaldırıldı

Kuzey Kore'de salgınla mücadelede ordu devrede

Kırşehir ve Kayseri'de sel

Sırbistan'da bomba ihbarları nedeniyle eğitim durdu

Trabzonspor rekor peşinde

Ukrayna'nın İvankiv köyü de yardım bekliyor: Savaş hayatımızı mahvetti

Borrell: AB'nin 27 üyesi var ve hepsini ikna etmem gerekiyor

Ukrayna Genelkurmayı: Rusya son 24 saatte 2300 askerini daha kaybetti

Irak’ta eğitime 'kum fırtınası' arası: 2 bin kişi tedavi altına alındı

İçişleri Bakanlığı: Canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı

ABD'de bir kiliseye silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı

İsveç, Türkiye'ye diplomatlardan oluşan bir heyet gönderecek

Bu alışkanlıklar yorgunluğu tetikliyor

Dış politikada iki çatlak daha

En Çok Okunanlar

İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Bu alışkanlıklar yorgunluğu tetikliyor
Ali FERŞADOĞLU

Vicdanı rahatlatma psikolojisi: “Hak etti!”
Süleyman KÖSMENE

Rüyada gerçekler ve hayaller
Genel

Dış politikada iki çatlak daha
Genel

Topraksız ve dikey tarım hamlesi
Şükrü BULUT

İktidarın devamı yolunda çatışma...
Cenk ÇALIK

Baklava yemenin şartı var mı?
Genel

“Öğrenciler dükkanıma gelemiyor”
M. Latif SALİHOĞLU

Siyaset orduyu, emniyeti zehirler

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.