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1 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Fransa'daki olaylar Belçika'ya da sıçradı: Gözaltılar var!

01 Temmuz 2023, Cumartesi
Fransa'da 17 yaşındaki gencin polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından çıkan olayların sıçradığı Belçika'nın başkenti Brüksel'de 50, Liege kentinde ise 30 kişinin önleyici tedbir olarak gözaltına alındığı açıklandı.

Brüksel polisi, perşembe gecesi kent merkezinde bazı araçları ateşe veren, kaldırım taşlarını sökerek otobüs ve tramvay duraklarına zarar veren 64 göstericiye ilave olarak, cuma günü akşam saatlerinde 50 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

 

Bu kişilerin bir gün önceki olayların meydana geldiği bölgede toplanan gençler olduğu, gençlerin üzerlerinde "çevreye zarar vermek için kullanılabilecek malzemeler" bulunduğu belirtildi. Polisin 50 kişiyi önleyici tedbir olarak gözaltına aldığı bildirildi.

Liege kent merkezinde toplanan bir grup da Fransa'daki protestoculara destek vermek üzere gösteri yaptı. Gösterinin olaysız geçtiği, ancak 30 kişinin idari gözaltına alındığı ifade edildi.

Belçika polisinin idari olarak tedbiren gözaltına aldığı kişiler, karakollarda kısa süre tutulduktan sonra serbest bırakılıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'in batısındaki Nanterre semtinde, Nael M. isimli genç sürücü, 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Bunun üzerine Paris'in banliyöleri başta olmak üzere ülke genelinde birçok kentte başlayan olaylarda çok sayıda araç ateşe verilmiş, bazı kamu binaları yakılmış, birçok iş yeri de zarar görmüştü. Olaylarda şu ana kadar yaklaşık 1000 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

AA

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